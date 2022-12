Macron wil met gratis condooms voor Franse jongeren oprukkende soa’s te lijf

Vanaf 1 januari zijn condooms gratis te verkrijgen in apotheken in Frankrijk voor jongeren van 18 tot en met 25 jaar. De Franse president Emmanuel Macron wil met een „kleine preventierevolutie” de toename van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) terugdringen. Dat heeft hij donderdag gezegd bij een bijeenkomst over de gezondheid van jongeren in de stad Poitiers, meldt persbureau AFP.

Franse gezondheidsautoriteiten schatten dat het aantal soa’s onder jongeren de afgelopen twee jaar met ongeveer 30 procent is toegenomen. Macron zei dat er naast het toegankelijker maken van voorbehoedsmiddelen ook een belangrijke rol voor seksuele voorlichting is weggelegd. „We zijn er niet goed in (…) we moeten onze leraren veel beter opleiden over dit onderwerp”, aldus de president volgens dagblad Le Monde.

Sinds december 2018 kunnen Fransen al een deel van het bedrag dat ze besteden aan condooms terugkrijgen via hun zorgverzekering. Daarvoor hebben ze wel een verwijzing van een zorgverlener nodig. Vanaf volgend jaar zijn ze dus gratis verkrijgbaar voor jongvolwassenen.

Het gratis maken van condooms is niet de enige maatregel die Frankrijk neemt om de seksuele gezondheid van de bevolking te verbeteren. Sinds kort is de morning-afterpil gratis en zonder recept verkrijgbaar voor alle vrouwen in Frankrijk. Ook de screening op soa’s wordt gratis voor jongeren tot 26 jaar.