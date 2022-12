Kroatië mag in de Schengenzone, Bulgarije en Roemenië (weer) niet

Kroaten hoeven vanaf januari geen paspoort meer te laten zien als ze naar de meeste Europese landen reizen. Donderdag keurden alle EU-landen de toetreding van Kroatië tot de Schengenzone goed. Door het besluit groeit het paspoortvrije gebied in Europa naar 27 landen, waarvan er 22 ook lid zijn van de Europese Unie. Tegelijk bleef de deur donderdag dicht voor Roemenië en Bulgarije – onder meer vanwege verzet van Nederland.

Het is voor het eerst in elf jaar dat een nieuw land wordt toegevoegd aan de Schengenzone, na de toetreding van Liechtenstein in 2011. Met het besluit kunnen de iets minder dan 4 miljoen inwoners van Kroatië binnenkort paspoortvrij door Europa reizen, en de circa 420 miljoen overige Europeanen naar het Balkanland.

Het positieve bericht voor Kroatië gaat samen met een teleurstelling voor Roemenië en Bulgarije, die voor de zoveelste keer werden geweigerd. Al in 2011 oordeelde de Europese Commissie dat de twee landen voldoen aan de Schengen-vereisten, maar al even lang is er onder EU-lidstaten verzet tegen daadwerkelijke toelating. Zorgen waren er traditioneel vooral over de aanpak van criminaliteit en corruptie en de grensbewaking in de twee landen.

Inmiddels zijn vrijwel alle lidstaten vóór toetreding – met Nederland en Oostenrijk als laatste dwarsliggers. Het Nederlandse verzet richt zich nu alleen nog op Bulgarije, waar volgens Den Haag onvoldoende rechtsstatelijke hervormingen zijn doorgevoerd. Het Oostenrijkse ‘nein’ geldt voor beide landen – vooral ingegeven door zorgen over een groei van het aantal migranten via de landen.

‘Teleurstellende dag’

Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) sprak donderdag van een „teleurstellende dag”. Ze richtte zich rechtstreeks tot de burgers van Roemenië en Bulgarije: „Jullie horen in het Schengengebied!” Tegelijk benadrukte ze ervan overtuigd te zijn de toetreding nog binnen haar eigen mandaat, dat in 2024 eindigt, rond te krijgen.

Of dat realistisch is, blijft onzeker. De afgelopen tien jaar produceerde de Europese Commissie al verschillende rapporten over de twee kandidaat-leden – zonder veel resultaat. Het wegnemen van de Oostenrijkse zorgen over migratie zal niet eenvoudig zijn. De belangrijkste Nederlandse eis is op dit moment dat er een nieuw rapport over Bulgarije komt binnen het zogeheten ‘Coöperatie en Verificatie Mechanisme’ (CVM). Via dat CVM monitorde de Commissie de stand van de rechtsstaat nadat Roemenië en Bulgarije in 2007 tot de EU toetraden.

Maar de Commissie houdt vol dat dat proces voor Bulgarije inmiddels al is afgerond – tot onvrede van Nederland, dat nog altijd zorgen heeft over de Bulgaarse rechtsstaat. Brussel benadrukt daarnaast dat het CVM volledig losstaat van de Schengen-toelatingsprocedure. Ook donderdag zei Johansson desgevraagd dat er geen nieuw CVM-rapport voor Bulgarije komt.