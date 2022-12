Journalist Max van Rooy (1942-2022) verstond de kunst van het kijken en verdwalen

Drie jaar lang, vanaf zijn 23ste tot 25ste, verbleef Max van Rooy in Griekenland en droomde van een kunstenaarsleven; hij schilderde en schreef. Toch werd hij journalist. In 1966 trad hij als eindredacteur in dienst van het Algemeen Handelsblad, de Amsterdamse tak van deze krant. Van Rooy, geboren in 1942 in Voorburg, had in hoofdstedelijke kringen naam gemaakt als talentvol auteur.

Ook nadat het Algemeen Handelsblad in 1970 was gefuseerd met de Nieuwe Rotterdamse Courant (NRC) bleef hij aan de krant verbonden: hij was achtereenvolgens redacteur van het Zaterdags Bijvoegsel, adjunct-hoofdredacteur en tussen 1995 en 2010 cultureel commentator en architectuurcriticus. Zijn brede journalistieke en culturele interesse brachten hem en enkele geestverwanten ertoe in 1975 het befaamde tijdschrift Hollands Diep op te richten, waarvoor tal van schrijvers en literair georiënteerde journalisten schreven.

Max van Rooy schreef een biografie van zijn grootvader H.P. Berlage: ‘Een opportunist kan ik ook bewonderen’

Afgelopen woensdag is Van Rooy op 80-jarige leeftijd aan kanker in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Eerder, in 2011, verloor hij aan botkanker zijn rechterbeen. Hierover schreef hij het autobiografische Leve het been! (2012), met als ondertitel (snijtijd negentig minuten). Voor de altijd gedistingeerde Van Rooy was het schrijven van dit boek een bevrijding. Zowel in zijn journalistieke als in zijn persoonlijke leven nam hij een zekere afstandelijkheid aan, zelden of nooit schreef hij een artikel in de ik-vorm. Hij hield zich liever op de achtergrond en zo herinneren collega’s hem ook: bescheiden, niet al te spraakzaam en in de tijd dat het nog kon een cigarillo rokend op de redactie.

Voor het Cultureel Supplement en voor de dagelijkse kunstpagina van deze krant schreef hij vooral over zijn grote voorliefde, de architectuur en stedenbouw. Zijn stukken waren liefdevol en tegelijk kritisch. Hij volgde de moderne architectuur nauwgezet en bezocht steden als Tokio, Chicago, New York en Atlanta, die voor hem golden als toonbeelden van de bouwkunst. Ook interviewde hij talloze architecten en ging met hen op reportage. In Het verhaal van de architectuur (2007) heeft hij 70 van zijn krantenstukken verzameld. Samen met collega-journalist Bas Roodnat publiceerde hij De Stopera. Een Amsterdamse geschiedenis (1986), waarin de omstreden bouw van het nieuwe stadhuis annex opera vaardig wordt getekend tegen de achtergrond van de altijd roerige stad.

Als kleinzoon van architect H.P. Berlage (1856-1934) besloot Van Rooy al in 1978 diens biografie te schrijven, daartoe geïnspireerd door op bandrecorder opgenomen interviews met zijn moeder Miep, de jongste dochter van Berlage. Zijn grootvader zelf heeft hij nooit gekend. De biografie kwam door omstandigheden steeds niet af. Toch heeft hij betrekkelijk recent zijn levenswerk voltooid, met behulp van een eindredacteur. Op 2 november verscheen ‘Heb ik dat gemaakt?’ De vormende jaren van H.P. Berlage, bouwmeester. Het boek behelst de periode van Berlages geboorte in Amsterdam tot en met de bouw van de Beurs. Door Van Rooys ziekte kon de gehele biografie niet geschreven worden, zoals aanvankelijk was beoogd.

Scherp en erudiet

Van Rooys NRC-stukken vielen niet alleen op door hun glasheldere journalistiek, het waren en zijn vooral scherpe en erudiete observaties. Als geen ander verstond hij de kunst van het kijken en van het verdwalen en zo schreef hij ook, observerend, zoekend, het heden voortdurend verbindend met het verleden. In zijn Berlage-boek voert hij die stilistische verfijning én kennis van zaken tot grote hoogte op.

Het is meer dan een biografie van één persoon, het boek behelst de Nederlandse sociale en cultuurhistorische geschiedenis van ongeveer 1880 tot 1915, zoals de auteur in het voorwoord schrijft. Berlage behoorde tot de elite van zijn tijd en was sterk maatschappelijk betrokken. Van Rooy reisde Berlages reizen na, in binnen- en buitenland, vooral in Italië en voorts Rusland, Amerika en Indonesië. Hij gebruikte persoonlijke, nooit eerder gepubliceerde notities, foto’s en tekeningen.

In het eerste hoofdstuk roept Van Rooy het Amsterdam op zoals Berlage, die werd geboren aan de Keizersgracht, dat gezien moet hebben.

Nauwgezet overbrugt de biograaf de tijd tussen Berlage en het hedendaagse Amsterdam, met waarnemingen als deze: „Dagelijks ontdekt de fervente stadswandelaar nieuwe, vers opgefriste oude grachtenhuizen met hoge stoepen die in hun gaafheid doen denken aan het weergaloze schilderij van Gerrit Berckheyde uit 1672, De bocht van de Herengracht bij de Nieuwe Spiegelstraat. Of de wandelaar wordt verrast tot staan gebracht door een met kunstig houtsnijwerk versierde kussendeur uit de achttiende eeuw. Wie in de Amsterdamse grachtengordel op details gaat letten, komt nauwelijks vooruit.”

Voor Van Rooy was zijn grootvader de vormgever van de stad. In dit opzicht is zijn biografie een ontdekkingstocht door Amsterdam. Het is tevens een autobiografische reflectie op zijn eigen leven en de rol van het kijken daarin. Vooral in dat laatste was hij een meester. Max van Rooy laat een vrouw en twee zonen na.