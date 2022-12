Iran executeert eerste protestgerelateerde veroordeelde

In Iran is donderdagochtend voor het eerst een persoon geëxecuteerd die tijdens de protesten tegen het Iraanse regime werd opgepakt. Dat melden internationale persbureaus op basis van berichtgeving van het Iraanse staatspersbureau Mizan. De 23-jarige Mohsen Shekari, volgens de BBC een Iraanse mensenrechtenactivist, werd ter dood veroordeeld vanwege „vijandschap tegen God”. Sinds deze zomer kan de doodstraf in Iran worden ingezet als straf voor ‘ernstige misdaden tegen de staat’.

De rechtbank in Teheran bevond Shekari schuldig aan „het verstoren van de orde, het blokkeren van een straat, het zaaien van terreur en het opzettelijk verwonden van een paramilitaire strijdmacht met een machete”, schrijft het Iraanse persbureau. De betoger tekende hoger beroep aan, maar het hooggerechtshof wees dit af. Shekari werd donderdagochtend middels ophanging gedood.

Het Iraanse regime legt meer demonstranten de doodstraf op. Volgens Amnesty International waren er medio november zeker 21 mensen ter dood veroordeeld vanwege hun deelname aan de protesten. Mogelijk zijn dat er inmiddels meer – nog altijd wordt er in Iran gedemonstreerd tegen het regime.

De protesten in Iran begonnen na de dood van de Iraans-Koerdische vrouw Mahsa Amini in september. De 22-jarige zou haar hoofddoek niet op de juiste manier hebben gedragen, waarna ze werd opgepakt door de zedenpolitie. Ze overleed aan de gevolgen van haar gewelddadige arrestatie. Inmiddels zijn er meer dan tweeduizend mensen aangeklaagd en zouden er zo’n 340 mensen overleden zijn tijdens de protesten.

