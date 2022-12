‘Investeringen van olie- en gasbedrijven kunnen leiden tot klimaatcatastrofe’

Olie- en gasbedrijven investeerden in 2021 en begin 2022 bijna 166 miljard dollar (157 miljard euro) in bronnen die, als het klimaatakkoord van Parijs wordt nageleefd, niet aangeboord of uitgeput kunnen worden. Dat concludeerde Carbon Tracker, een Britse onderzoeksgroep, donderdag in een rapport. Worden de olie- en gasbronnen wel volledig benut, dan komt de wereldwijde opwarming volgens de Britse onderzoekers boven de 2,5 graad uit.

Om de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot anderhalve graad, zoals afgesproken in Parijs, moet het gebruik van olie en gas snel dalen. Het Internationaal Energie Agentschap waarschuwde eerder dit jaar dat – bij een dalende vraag naar olie en gas – nieuwe investeringen in projecten zich niet zouden terugbetalen. Carbon Tracker onderzocht de investeringen van 52 olie- en gasbedrijven, en concludeert dat er miljarden gaan naar het uitbreiden van de olie- en gasproductie. Dat maakt de investeringsportfolio’s van deze bedrijven „niet in lijn” met het Parijs-akkoord. Het gaat onder andere om projecten in Australië, Oeganda en Guinee.

Niet rendabel

Investeringen in olie- en gasbronnen renderen alleen als een aanzienlijk deel van alle olie en gas ook daadwerkelijk verkocht en verbruikt wordt. Maar, redeneert Carbon Tracker, dat verbruik zou leiden tot meer CO 2 -uitstoot en daarmee tot een wereldwijde temperatuurstijging. Er wordt 45 miljard geïnvesteerd in fossiele brandstoffen die bij gebruik zouden bijdragen aan een opwarming van 1,7 graden Celsius. Nog eens 58 miljard zou bijdragen aan tweeënhalve graad opwarming. Volgens Carbon Tracker kan het met de investeringen twee kanten op: ze worden niet opgebruikt en blijken zo onrendabel, of ze worden wel opgebruikt en dragen bij aan catastrofale klimaatverandering.

De meeste olie- en gasbedrijven hebben nog niet aangekondigd hun productie van fossiele brandstoffen te verminderen. Alleen BP, Eni, TotalEnergies en Shell deden dit dusver. BP voor olie én gas, de rest alleen voor olie. Maar ook deze bedrijven komen voor in de lijst die Carbon Tracker bijhield van fossiele investeringen. BP houdt zich van de vier nog het beste aan zijn doelstelling.