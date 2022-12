Inflatie in Nederland lager dan 10 procent, voor het eerst sinds juni

De inflatie is in november gedaald naar 9,9 procent en daarmee voor het eerst sinds juni lager dan 10 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd, op basis van de rekenmethode die het statistiekbureau hanteert. In oktober was de inflatie nog 14,3 procent. Energie was minder duur, maar de prijzen voor eten bleven stijgen.

De daling in november heeft te maken met de prijsontwikkeling van energie. Elektriciteit, gas en stadsverwarming waren een maand eerder ruim 170 procent duurder dan in oktober 2021. In november lag dat percentage op 70 procent ten opzichte van diezelfde maand een jaar eerder. Het kabinet kondigde begin oktober een prijsplafond voor energie aan, wat van directe invloed is geweest op de prijs van geleverde elektriciteit of gas en daarom meegenomen in de berekening. Daarnaast heeft het kabinet in het najaar van 2022 een energietoelage geïntroduceerd. Die tegemoetkoming is niet meegenomen in de berekening van het CBS, omdat dit wordt gezien als een inkomenssteun.

De prijsontwikkeling van energie is een belangrijke bijdrage aan de totale inflatie. Omdat het CBS deze ontwikkeling meet op basis van nieuw afgesloten contracten, ligt de werkelijke inflatie vaak lager omdat huishoudens met een vast energiecontract of mensen die hun variabele contract nog moeten afsluiten niet worden meegenomen in de berekening. Als energie inclusief motorbrandstoffen niet wordt meegerekend, is de inflatie op dit moment 6,8 procent. Dat is 0,1 procentpunt lager dan in oktober.

Hoewel de prijs van energie afnam, stegen de kosten van voedsel in november. Brood, andere graanproducten, vlees en zuivel werden een stuk prijziger. In oktober van dit jaar was eten 14 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In november 2022 lag dit 1,7 procentpunt hoger: op 15,7 procent.

Eurozone

De prijsstijging van goederen, de consumentenprijsindex (CPI), wordt iedere maand door het CBS berekend ten opzichte van dezelfde maand in het jaar ervoor. Hiernaast brengt het CBS maandelijks cijfers over de inflatie in Nederland en in de rest van Europa volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Het grootste verschil tussen de rekenmethodes is de samenstelling van het pakket goederen en diensten waarvan de prijzen worden vergeleken. De inflatie in de gehele eurozone nam in november af: van 10,6 procent in oktober naar 10,0 procent in november.

