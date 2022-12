In die libi draait het uiteindelijk om de eindstand

Mocht je eerdere episodes van onze Smibologische Wetenschappelijke kanttekeningen hebben gelezen is het je vast opgevallen dat we vaak ‘eindstand’ zeggen. Wij zeggen dit omdat het in die libi uiteindelijk draait om de eindstand. Net als met het WK toch, met alle gekke uitslagen die we tot nu toe hebben gezien. De tussenstanden mogen van alles zeggen, maar de eindstand is allesbepalend. Je kan 89 minuten goed spelen, maar als je in de 91ste minuut in de fout gaat en daardoor verliest heb je eindstand niets aan dat goeie spel. En hoewel wij van de Smibanese University die libi ook als een gimma zien, past het woord eindstand binnen onze wetenschap in iedere context.

Als je een anekdote deelt met je naasten en sneller tot je punt wilt komen, kan je als het ware een sprong in de tijd maken door eindstand te zeggen. „Ik dacht dat ik vroeg naar huis zou gaan, eindstand bleef ik tot diep in de nacht buiten”, op die manier zeg maar.

Eindstand [bijw.] 1. De conclusie 2. Aan het einde van de dag, in spreekwoordelijke zin, bijv die nam praat veel maar doet eindstand niks / ik had een heel plan voor het avondeten vandaag, maar ik kocht eindstand snel snel Maccie via UberEats

Door eindstand te zeggen kom je tot de kern van wat je wilt zeggen, tot hetgeen waar het eindstand echt om draait. Eindstand is voor ons een synoniem voor uiteindelijk, en zoals ik al zei: uiteindelijk gaat het om de eindstand. Niet iedere Smibanese takkie is dus eigenaardig zoals je ziet. ‘Straattaal’ zoals men het hier in Nederlands noemt kan je om die reden eerder zien als een herinterpretatie van de voertaal dan iets anders, hier en daar vermengd met wat invloed van allerlei verschillende culturen. Want in een geval als dit trekken we de betekenis van een bestaand Nederlands woord juist tot een breder spectrum.

Daarom pleiten wij van de Smibanese University voor de waardering van onze taal, evenals ieder ander dialect binnen het ‘straattaal’-universum. En dit pleiten doen we niet eens per se bij mensen die de taal niet spreken. We richten die shit vooral op de mensen die de taal al wel machtig zijn, want zij moeten beseffen dat ze een sleutel hebben tot een alternatieve beleveniswereld en in het geval van ’t Smibanese ook de Smibologische Wetenschap. Taal herbergt gedachtegoed, en in die zin herbergt het Smibanese het Smibologische denken. Eindstand moet een taal functioneel zijn, en zoals je met dit woord ziet neemt de functionaliteit in het Smibanese in sommige gevallen zelfs toe. Mooi is dat toch!? Jaweeeeeeeeel.

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.