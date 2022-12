Hert in de supermarkt, maar of het wild is?

Bijna Kerst, de supermarkten pakken uit met wild. Nou ja, lijkt-op-wild. Albert Heijn heeft hert van de ‘vakslager’ – wie dat ook mag zijn. Uit Nieuw-Zeeland, van de boerderij. Jumbo haalt hert uit Oost-Europa, Duitsland en Spanje – zonder dat je leest of het wild is of niet. Aldi verkoopt naar eigen zeggen ‘de meest malse hertenbiefstuk voor het meest kerstige kerstdiner’. Geen toelichting. Het hert van Lidl heeft een ‘fijne zachte wildsmaak’. Kleine kans dat het ook wild ís. Het staat er in elk geval niet op. En online zie je ook niet waar het vandaan komt. Hert hoeft niet van ver te komen en ook niet van de boerderij. Op de Veluwe en bij de Oostvaardersplassen stikt het van de herten – wél wild. Bij de poelier of wildhandel hoef je er niet altijd meer voor te betalen dan in de supermarkt. En die weet wat wild is en wat niet.

