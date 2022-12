Harry en Meghan praten vooral over racisme en roddelpers, maar zeggen weinig nieuws

De BBC vond het donderdagochtend wel een pushbericht waard. Iets voor negen uur meldde de Britse publieke omroep dat de Netflix-documentaire over prins Harry en Meghan Markle binnen enkele minuten te zien zou zijn. Het pushbericht – doorgaans verstuurd om groot nieuws zo snel mogelijk met veel mensen te delen – bevatte ook een uitnodiging om de BBC aan te zetten, waar de royal correspondent de documentaire ook voor het eerst zag en live commentaar gaf. Wie liever leest, kon terecht op het liveblog van de BBC, waar elke paar minuten een nieuwe update verscheen.

Deze donderdag zette Netflix om negen uur de eerste drie delen online van een zesdelige documentaireserie over Harry en Meghan. Al de hele week stonden Britse media bol van de speculaties naar aanleiding van de twee korte trailers die Netflix vrijgaf. Ook vrijwel alle andere grote Britse nieuwsorganisaties – The Times, The Telegraph, The Guardian, The Independent – openden hun sites donderdag met liveblogs over de docu.

‘Onbewuste vooroordelen’

Maar wie Harry en Meghan afgelopen jaren een beetje heeft gevolgd, hoorde in deze eerste drie afleveringen, van ieder bijna een uur, nog weinig nieuws. Nadat ze waren teruggetreden als leden van de Britse Koninklijk Huis, in 2021, gaven ze al een interview van twee uur aan Oprah Winfrey. Daarna gaf Meghan nog twee grote interviews aan Amerikaanse bladen en kwam het boek Finding Freedom uit, een ongeautoriseerde biografie van het stel. Begin volgend jaar volgt nog de eigen autobiografie van Harry.

Met name het gesprek met Oprah maakte veel los, met name door wat Harry en Meghan vertelden over racisme binnen de koninklijke familie. Toen ze hun eerste kind verwachtten, was er met Harry gesproken over hoe donker zijn huidskleur zou zijn, „en hoe dat zou overkomen”. Ook vertelde Harry hoe pijnlijk hij het vond dat niemand in zijn familie steun uitsprak toen het stel gebukt ging onder de roddelpers en de „koloniale” ondertoon in de berichten.

Volgens de BBC is de docu tot nu toe niet meer dan „een selfie op het wereldtoneel”.

In de documentaire komt dit onderwerp ook aan bod – weer verhaalt Harry over de toon van de berichtgeving en hoe de familie het hield bij „no comment”. Later gaat het over een tante die tijdens een kerstdiner in 2017 een blackamoor broche droeg – iets wat al in de media is geweest. Er heersen binnen de familie enorm veel „onbewuste vooroordelen”, zegt Harry.

Hoewel de documentaire vermeldt dat de koninklijke familie weigerde commentaar te geven, zegt de familie zelf helemaal niet benaderd te zijn voor een reactie. Nadien hebben ze ook geen inhoudelijke reactie gegeven.

Voor de koninklijke familie is het onderwerp racisme pijnlijk. Zeker nu de familie toevallig vorige week al in opspraak was gekomen rondom racistische uitspraken van de peetmoeder van prins William en hofdame van de overleden koningin, Susan Hussey. Zij had Ngozi Fulani, oprichter van een Britse liefdadigheidsorganisatie, op een evenement herhaaldelijk gevraagd waar ze „echt” vandaan kwam, waar „haar mensen” echt vandaan kwamen. Hoewel Fulani duidelijk maakte dat ze Brits is, bleef Hussey aandringen. Fulani was „verbijsterd” en het paleis haastte zich om excuses aan te bieden. De banden met Hussey (83) zijn verbroken.

De docu is een ‘plicht’

Over familierelaties en wat er achter de schermen gebeurde rondom hun vertrek naar de Verenigde Staten, gaan de eerste drie delen nauwelijks. Het gaat vooral over hoe Harry en Meghan – die hem ‘H’ noemt – elkaar vonden, over hun jeugd en over hun constante gevecht met de roddelpers. Voor mensen met zo’n hartgrondige hekel aan de pers, is het opmerkelijk dat ze de publiciteit zoeken met een zes uur durend exposé (volgende week volgen de laatste drie delen). Maar Harry ziet dat anders. Wat hem betreft is het zijn „plicht”, om „de uitbuiting en omkoping in onze media aan het licht te brengen”.

Lees ook: Harry en Meghan willen privacy én aandacht

Daarnaast is het voor Harry en Meghan een manier om geld te verdienen. Wat ze voor de serie hebben gekregen, is onbekend. Wel is bekend dat ze met hun productiebedrijf Archewell een deal hebben gesloten met Netflix om meerdere programma’s te maken (niet alleen over zichzelf), naar verluidt ter waarde van tientallen miljoenen dollars.

Sommige Britse kijkers werd de overdaad aan Harry en Meghan donderdagochtend overigens wel wat teveel. Na het zien van de drie delen concludeerde de BBC zelf dat er in het paleis waarschijnlijk een „zucht van verlichting” heeft geklonken. Tot nu toe is de docu volgens de omroep niet meer dan „een selfie op het wereldtoneel”.