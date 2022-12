Mijn keukenprins zou die avond koken – niet zijn hobby. Ik had hem nog een tip van een lekker en gemakkelijk gerecht uit een vegetarisch Italiaans kookboek gegeven. Als ik na een lange dag van mijn werk thuiskom en vraag of alles gelukt is voor het eten, antwoordt hij: „Ja hoor, alles gelukt! Er was alleen geen kleine verpakking gehakt meer, dus ik heb een grote verpakking gekocht.” Niet begrijpend waar zijn gehakt vandaan kon komen laat hij mij de ingrediëntenlijst van het recept zien: ui, gehakt.

