Formule 1 wordt in 2024 en 2025 ook gehouden in Zandvoort

De Formule 1 houdt ook in 2024 en 2025 een Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Dat heeft sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix Jan Lammers donderdagochtend bekendgemaakt. Het contract voor het evenement liep aanvankelijk tot 2023, en is nu met twee jaar verlengd.

In september werd de Formule 1-wedstrijd voor het laatst tussen de Zandvoortse duinen gereden, onder toeziend oog van meer dan honderdduizend supporters op de tribune won de Nederlandse coureur Max Verstappen de race. Bijna twee maanden later kroonde Verstappen zich tot wereldkampioen in Japan.

In 2021 keerde de Formule 1 na 36 jaar terug naar Nederland. Ook bij die editie bleek de Nederlander de snelste. Het succes en de populariteit van Verstappen hebben bijgedragen aan de rentree van het sportevenement. Dankzij inspanningen van het gemeentebestuur van het duindorp en een lobby van prins Bernhard keerde de Formule 1 terug naar Zandvoort.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 5 maart met een race in Bahrein. De race in Zandvoort staat eind augustus op de agenda; alle kaarten daarvoor zijn volgens de organisatie al uitverkocht. De fans die uitgeloot zijn voor die editie krijgen voor 2024 een nieuwe kans om wél tickets aan te schaffen.

