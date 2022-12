Een held voor de nog onderontwikkelde katholieken

De onverzettelijkheid straalt van de bronzen en granieten figuur af, en ook de verering door zijn volgelingen die het beeld schonken aan zijn geboorteplaats Tubbergen in 1927. Want een megalomaner sculptuur dan de vijf meter hoge beeltenis van de negentiende-eeuwse katholieke priester en politicus Herman Schaepman, geplaatst op een sokkel van vier meter, bestaat er in ons land niet. Het gevaarte van negen meter is geen gewoon gedenkteken, maar wat de Duitsers noemen een Denkmal ter compensatie van het feit dat katholieken zich altijd achtergesteld voelden.

Katholieken waren ‘bijwoners’ in het liberale protestantse vaderland toen men ook al eens dacht dat Nederland gaaf en af was. Ze hadden een minderwaardigheidscomplex en een maatschappelijke achterstelling te overwinnen. Dit beeld was bedoeld als teken aan de wand: katholieken waren ook burgers die mee telden, was de boodschap die de reusachtige priester uitdrukte. Het was een roomse variatie op het socialistisch realisme, met een gezette priester in priesterrok en dichtgeknepen lichtgebalde vuist, in plaats van een arbeider met voorhamer.

De doctor

Schaepman was een held voor de grotendeels nog onderontwikkelde katholieken, die hem uit behoefte aan zelfverheffing steevast ‘de doctor’ noemden. Zijn invloed was te danken aan tal van kwaliteiten. Hij was dichter van bombastische poëzie over ondermeer de heilige vader, waarin hij geloofde als in God.

‘Aan U, o Koning der Eeuwen’, dichtte hij voor Pius IX, de gevangene van het Vaticaan, die door de Italiaanse vrijheidsoorlog in 1871 de pauselijke staat verloor. Als journalist bracht hij met ronkende artikelen zijn katholieke volksdeel emancipatoir bewustzijn bij. En als eerste priester-politicus nam hij het in de Tweede Kamer op tegen de zelfvoldane conservatieve en vooruitstrevende liberale elite. Over Schaepman zijn verouderde levensbeschrijvingen geschreven, bijna allemaal hagiografieën, standbeelden in letters zogezegd.

En nu is er een eigentijdse biografie van de leider met het boerse uiterlijk van een dorpspastoor dat de gelovigen vertrouwden en kenden. Een foto van de glorieuze inhuldiging van het standbeeld staat voor in het boek. Ze brengt de lezer rechtstreeks in een andere, eerbiedige en pompeus-militante tijd, waarvan de zo goed als vergeten katholieke leider een van de vaandeldragers was. En dat historische geheugenverlies willen de auteurs, Ton Crijnen en Ina Herbers, verhelpen. Temeer omdat Schaepman – en niet de telkens genoemde gereformeerde leider Abraham Kuyper – de belangrijkste negentiende-eeuwse architect was van een erfenis waar we tot op heden mee worstelen: de gelijkstelling van het bijzonder christelijk met het openbaar onderwijs; en Schaepman was ook nog eens de geestelijk vader van de confessionele coalitie; een politieke nalatenschap waar Nederland vóór de ineenstorting van het CDA mee kampte.

Smulpaap

De auteurs geven hun historische rechtvaardiging gestalte door leven, werk en betekenis van hun hoofdfiguur uitgebreid te behandelen. Met empathie die neigt naar sympathie voor hun vroegere geloofsgenoot, maar ook met enige afstand. Hun Schaepman is niet van suiker of beton, maar van vlees en bloed. Zo lezen we dat de jonge seminarist (leerling op een interne priesteropleiding) de bijnaam ‘doghond’ had– vanwege zijn lompe gelaat en grove scherpe mond – dat hij als jongeman vrouwen ‘apen’ noemde om zijn celibataire levenswijze te vergemakkelijken (waarvoor ook het roken van veel sigaren op het seminarie werd aangeleerd en aangeraden), en dat de smulpaap die later aan zijn Bourgondische leefstijl zou overlijden al vroeg tekenen van obesitas vertoonde.

Evenmin maken de auteurs een geheim van serieuzere tekortkomingen. Bij de katholieke bladen waar Schaepman als journalist werkte, komt hij vroeg of laat in conflict doordat hij naast zijn eigen licht niet zo makkelijk ander licht kon zien schijnen (hij eindigt met een éénmansblad). In de Tweede Kamer slaagt hij erin zich van bijna alle katholieke mede-leden te vervreemden door geen geheim te maken van zijn hekel aan roomse collega’s uit Brabant en Limburg. En zijn doctorstitel – waar men zo trots op was – blijkt een beetje geïnflateerd. Schaepman, leggen de auteurs uit, was namelijk gepromoveerd op een enigszins tweederangs pauselijke universiteit in Rome.

Maar centraal in het boek staan zijn verdiensten. Schaepman’s grootste prestatie blijkt zijn voortrekkersrol bij de totstandkoming van de eerste twee christelijke kabinetten (kabinet-Mackay 1888-1891 en kabinet Kuyper 1901-1905). Deze eerste doorbraak in de Nederlandse politiek, waarmee de confessionelen de liberale almacht beëindigden, was onmogelijk geweest zonder Schaepmans geduldig masseren van de anti-roomse reflexen van de gereformeerde anti-revolutionairen, die uit noodzaak een verbond aan gingen met de paapse afgodendienaars.

Lees ook: Een groots katholiek geheim (●●●●)

Zijn tweede wapenfeit was – ook weer door massage, maar evenzo door dwingelanddij – het uiteindelijk op één lijn krijgen van het clubje katholieke parlementariërs, dat na zijn dood zou uitgroeien tot een politieke partij. Derde kunststukje was dat hij, idolaat van Rome en de paus, de Nederlandse katholieken tot nationalisme en binnenlandse politieke machtsvorming wist aan te zetten.

De auteurs tonen aldus het historisch belang van hun hoofdfiguur overtuigend aan. Toch lijden ze ook aan een trend onder geschiedschrijvers van gelovige huize die hun tijdgebonden opererende voormannen willen redden van de vergetelheid door van hen moderne, correct denkende mensen te maken. Schaepman was voor zijn tijd opmerkelijk on-antisemitisch, concluderen ze over de leider die verklaarde niet mee te willen doen aan ‘het ophitsen tegen den jood als zoodanig’, maar die, als hij het over de Jood had, schreef over ‘het lispelen van zijn tong, de opslag van zijn oog, en het slepende van zijn gang.’

En Schaepman zou, suggereren de schrijvers in een kort slotwoord, zelf behorend tot een minderheid, in ‘Zwarte Piet-discussie en ‘tegenover de Black Lives Matter-beweging’ hoogst waarschijnlijk aan de goede kant van de geschiedenis hebben gestaan.

Het zijn de enige twee vlekjes in een monument van een biografie, die ‘de doctor’ zijn terechte historische plaats geeft.



Ton Crijnen en Ina Herbers: Een groot emancipator. Mgr. Dr. Herman Schaepman, politicus en dichter, 1844-1903. Valkhof Pers, 663 blz. € 45,- Een groot emancipator. Mgr. Dr. Herman Schaepman, politicus en dichter, 1844-1903. Valkhof Pers, 663 blz. € 45,- ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven