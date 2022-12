Eerst even een citaat, zodat u weet waar we aan toe zijn in de wereld. „Het ruimen van een deel van de mensheid is in gang gezet. Het is een doelbewuste door mensen gefabriceerde calamiteit, die het voortbestaan van de mensheid zoals wij die hebben gekend in gevaar brengt, en het einde van de westerse beschaving kan gaan betekenen. Het is massamoord op wereldschaal; een misdaad te gigantisch om door ons voorstellingsvermogen te worden verwerkt.”

Nee, dit slaat niet op Auschwitz of de oorlog, maar – ik verzin het niet – op nationale overheden die Covid-19 bestrijden met vaccinaties. Dat zijn namelijk moordwapens. De diagnose komt uit Gezond Verstand, het complotblad voor wie zich tweewekelijks wil laten inspuiten met paranoia.

Niet alleen de makers van dat horendolle blad geloven dat we leven in een giftige dictatuur, ons volgens hen opgelegd door miljardairs als Bill Gates (al dan niet reptiel-gegenereerd) die de planeet te vol vinden. Ook uit meer academische kring kwam de afgelopen jaren het verwijt dat de Nederlandse overheid crimineel bezig was, maar dan omdat die het virus liet rondgaan in plaats van het uit te stampen. Dat was neoliberale ‘necropolitiek’, klonk het in radicaal-links academia, een politiek van de dood die onproductieve levens opofferde om het kapitaal te laten circuleren. Of ‘fascisme zonder fascisten’. Niet alleen de dood, ook de hyperbool doet het nog steeds goed in maatschappijkritische kringen.

Maar waar staan we nu? Nederland zeilde geruisloos door de herfstgolf van het virus. Tegelijk was de fanatieke zero-Covid-natie China nog steeds druk aan het uitstampen – en niet alleen het virus maar ook protesten tegen het stampen. Met dramatische gevolgen. Drie jaar na de eerste uitbraak zaten in China hele steden en honderden miljoenen burgers weer maandenlang in lockdown. Sociale misère en werkloosheid rezen de pan uit. Pas nu het protest massaal is, wordt er versoepeld. Met risico’s: China heeft een vergrijsde bevolking die zich matig heeft laten inenten. Trouwens, ook in Nieuw-Zeeland, lichtend voorbeeld voor linkse nuldenkers, woedt het virus nog. Het land zat langdurig op slot en moest een inhaalslag maken met vaccinaties.

Was het Nederlandse beleid dan zo goed? Helemaal niet. De politiek verschool zich, eerst paniekerig en later ijzerenheinig, achter ‘de wetenschap’. Adviezen werden gebracht als stenen tafelen. Er werden kolossale fouten gemaakt, van het drama in de verpleeghuizen tot de farce van Sywerts mondkapjes. En er was de rommelig onderbouwde avondklok, die in kort geding onderuit ging en na haastig hoger beroep nog even op krukken mocht voorthobbelen.

Maar dictatuur, neoliberaal, fascistisch of reptielgestuurd? Wie wil weten wat een coronadictatuur is, kon beter naar het stampen uit China luisteren.

