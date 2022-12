Het ogenschijnlijke gemak waarmee de Hongaarse premier Viktor Orbán de EU naar zijn hand kan zetten neemt verontrustende vormen aan. De Europese Commissie stelde vorige week voor om miljarden aan EU-geld voor Hongarije te bevriezen vanwege de ernstige problemen daar met de rechtsstaat en de corruptiebestrijding. Een historische stap, alleen: de EU-landen die het Commissievoorstel nu in een besluit moeten omzetten durven het niet aan. Europese ministers van Financiën schoven de kwestie dinsdag voor zich uit.

Officieel vragen de ministers om meer tijd voor onderzoek. Officieus is het duidelijk dat Orbán hen – plat gezegd - bij de ballen heeft. Tijdens dezelfde vergadering moest worden besloten over 18 miljard euro steun voor Oekraïne, maar Hongarije blokkeert dit. En zo blijkt het wel vaker een hindermacht in voor Europa belangrijke dossiers, zoals de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Boedapest wil ook niet tekenen voor een minimumbelasting voor multinationals die belastingontwijking moet tegengaan.

Tijdens de pandemie werd een EU-fonds opgetuigd om de economische schade te beperken. Er kwam ook een ‘rechtsstaattoets’: landen die EU-geld willen moeten aantonen dat ze de financiële belangen van de Unie niet schaden. Corruptiebestrijding en fraudedetectie moeten op orde zijn, openbare aanbestedingen transparant. In Hongarije gaat dat volgens de Commissie mis, maar het land lijkt nu, dankzij de oorlog, opeens genoeg troeven in handen te hebben om terug te slaan. De kwestie dreigt nu chefsache te worden, op de EU-top volgende week in Brussel.

Het woord ‘koehandel’ wordt geregeld gebruikt om te beschrijven hoe EU-besluiten worden genomen. Vaak ook ten onrechte: als 27 landen het ergens over eens moeten worden gaat het vanzelfsprekend al snel over geven en nemen, desnoods via overleg tot diep in de nacht. Ja, dat kun je koehandel noemen, maar je kunt ook stellen dat dit tijdrovende proces juist de kracht is van de EU: elk besluit kan uiteindelijk door elke hoofdstad gedragen geworden. Tegelijkertijd laat Hongarije nu zien hoe je dit systeem kunt gijzelen.

Dit steekt des te meer omdat het niet gaat over visquota, een beetje meer uitstootrechten of extra tijd om een begrotingstekort in te lopen. Dit gaat over financiële steun voor Oekraïne, een land dat noodgedwongen oorlog voert en in essentie strijdt voor Europese waarden. Dat Orbán nota bene dit dossier als wisselgeld durft te gebruiken maakt duidelijk hoezeer zijn morele kompas onklaar is. Niet meebuigen met Orbán is problematisch: het betekent dat Oekraïne financieel verder in de problemen komt – de vurigste wens van de Russische leider Poetin. Wel meebuigen is eveneens onwenselijk: het zou de zwaar bevochten rechtstaattoets waardeloos maken.

Hoe verder? Er worden al langer vraagtekens gezet bij de buitensporige invloed van nationale veto’s en de discussie hierover moet zonder meer worden voortgezet. Daarnaast wordt steeds vaker hardop nagedacht over manieren om landen die volslagen uit de pas lopen te omzeilen. Zo zou het geld voor Oekraïne er ook kunnen komen met nationale garanties van de 26 landen die wél akkoord zijn, buiten de EU-begroting om. Het zijn oplossingen die niemand wenst en die paradoxaal genoeg ook knagen aan de essentie van Europese besluitvorming: net zo lang praten totdat iedereen aan boord is. Maar ergens moet een grens worden getrokken. Dan maar een EU-besluit zónder Hongarije.