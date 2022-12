‘De efficiëntste manier om vluchtelingen over Europa te verdelen? Laat ze zelf kiezen’

Met het Europese migratiebeleid is het net, zegt Roberto Cortinovis, alsof de hele Oekraïne-oorlog niet plaatsgevonden heeft. De Italiaanse migratieonderzoeker, verbonden aan de Brusselse denktank Centre for European Policy Studies (CEPS), wijst op de 4,7 miljoen Oekraïense vluchtelingen die dit jaar door Europese landen opgevangen zijn. „Dat ging verbazingwekkend soepel. Maar de lessen daarvan willen we maar niet leren als het om andere vluchtelingen gaat.”

Voor Oekraïners gelden totaal andere regels dan voor Syriërs of Afghanen. De eerste groep mag zich vrij over het continent bewegen, mag werken en gaan wonen waar ze wil. Andere vluchtelingen mogen niet werken tot ze een verblijfsvergunning hebben, mogen zich maar in één lidstaat aanmelden en ze verblijven in een asielzoekerscentrum. En waar Oekraïners zonder belemmering naar Europa kunnen reizen, wacht andere migranten een gevaarlijke reis waarop ze geregeld door grenswachten mishandeld worden.

Migratie-onderzoeker Roberto Cortinovis, verbonden aan de Brusselse denktank Centre for European Policy Studies (CEPS). Foto via CEPS

De niet-Oekraïense migranten naar Europa, dit jaar zo’n 600.000 in aantal, bestaan uit oorlogsvluchtelingen en economische migranten. Deze tweede groep maakt minder kans op een verblijfsvergunning dan de eerste. Samen veroorzaken deze groepen niet-Oekraïense migranten al sinds de zomer een crisissfeer in de Europese regeringen en bij aanmeldcentra. De lidstaten doen er alles aan om hun aantal te verminderen. Het is deze donderdag een belangrijk gespreksonderwerp voor de Europese ministers van Binnenlandse Zaken.

Behalve de hoeveelheid vluchtelingen is ook hun verdeling over de lidstaten een netelig dossier. Zuidelijke landen als Italië en Griekenland worden het meest met vluchtelingen belast, maar Noord- en Oost-Europa weigeren om mensen over te nemen. Een afspraak uit juni om tienduizend bootvluchtelingen te hervestigen, leverde tot nu toe niet veel meer dan honderd plaatsingen op.

Waarom valt het Europa zo zwaar om een solidair migratiebeleid af te spreken?

Cortinovis: „Het probleem is dat het voor noordelijke en oostelijke lidstaten niet in hun eigen belang is om het beleid te hervormen. Op dit moment geldt nog steeds de Dublin-conventie, waarvan de oorspronkelijke versie al uit 1990 stamt. ‘Dublin’ stond niet in het teken van solidariteit. De conventie wilde vooral identificeren welke lidstaat er verantwoordelijk is voor asielzoekers. In principe is dat het land waar ze de Unie binnenkomen.”

„Maar de conventie wordt niet uitgevoerd. De grensstaten zijn verplicht om alle asielzoekers te registreren, maar dat doen ze niet. Die asielzoekers melden zich vervolgens in een noordelijke lidstaat, waarna het noorden klaagt dat Zuid-Europa zijn plicht verzuimt. Het zuiden maakt op zijn beurt bezwaar tegen het gebrek aan solidariteit vanuit het noorden. En zo gaat het al jaren, omdat er steeds maar geen nieuw akkoord gesloten kan worden. Dublin is geïnstitutionaliseerde hypocrisie.”

Wat kan Brussel leren van de manier waarop de Oekraïense vluchtelingen opgevangen zijn?

„De casus van de Oekraïners bewijst dat de vrijheid om je te vestigen waar je wilt een efficiënte manier van herverdeling van vluchtelingen over de lidstaten is. Vergelijk dat eens met de Syriërs, die gecriminaliseerd worden als ze zich verplaatsen. Ik denk dat de Oekraïense oplossing ook voor de Syriërs veel houdbaarder zou zijn dan het bestaande beleid.”

Het tegenargument is dat het vrij laten rondreizen van Syriërs politiek niet haalbaar is.

„Dat is zo, en dat heeft vermoedelijk te maken met onderliggende raciale overwegingen. Het duidelijkst was dat te zien in landen als Polen en Hongarije, die weinig tot geen Syriërs binnen de landsgrenzen willen, maar wel openstaan voor honderdduizenden Oekraïners. Maar ook in Noord-Europa is er weinig trek in progressief beleid.”

Brussel is licht getraumatiseerd door vorige pogingen om tot een solidair migratiebeleid te komen. Berucht is de verplichting die de EU na de grote aantallen vluchtelingen van 2015 oplegde aan lidstaten om migranten over te nemen uit Italië en Griekenland. Polen, Hongarije en Tsjechië weigerden dit botweg. Zelfs een veroordeling door het Europees Hof voor Justitie bracht hen niet op andere gedachten. Mede door die ervaring, zegt Cortinovis, is de Europese Raad nu „terughoudend om lidstaten te dwingen iets te accepteren wat politiek moeilijk ligt in eigen land”.

En toch heeft Brussel zichzelf als doel gesteld om uiterlijk in 2024 tot een nieuw migratiebeleid te komen. Hoe kansrijk is dat?

„Het risico van zo’n deadline is dat ze wel een overeenkomst weten te sluiten, maar dan eentje die de grondrechten van migranten schaadt.”

Speelt hierbij ook mee dat politici vooral goed lijken te scoren met maatregelen om asielzoekers buiten te houden?

„Zonder twijfel. Overal in Europa spelen politieke partijen in op de angst voor vluchtelingen. Het aanjagen van die angst levert politiek gewin op. Dat noem ik het instrumentaliseren van het thema migratie. Natuurlijk is migratie ook een reële zorg voor kiezers. Maar als je naar de retoriek van de Italiaanse premier Giorga Meloni en haar minister Matteo Salvini luistert, is het soms net alsof Italië door de bootvluchtelingen onder existentiële druk staat. En dat terwijl er dit jaar 90.000 vluchtelingen zijn binnengekomen, op een land van 59,3 miljoen. Dat is 0,15 procent van de bevolking.”

Maar wat zegt u dan tegen politici die zich beroepen op het argument dat burgers niet op asielzoekers zitten te wachten?

„Als burgers het niet willen, betekent dat dan dat we de regels kunnen afschaffen? Hoe zit het dan met de rechtsstaat en de liberale democratie die sinds de Tweede Wereldoorlog onderscheidend zijn voor de Europese identiteit? Soms hoor je weleens een pleidooi om pushbacks maar te legaliseren om asielzoekers buiten te houden. Maar het recht op asiel is een hoeksteen van de mensenrechten. Mensen hebben het recht om gehoord te worden voordat ze worden teruggestuurd naar een mogelijk onveilige situatie. Hiervan kan niet worden afgeweken.”

In Canada wordt er elk jaar een streefgetal bepaald voor het aantal migranten, mede aan de hand van de behoeften op de arbeidsmarkt. Is zoiets ook in Europa mogelijk?

„Ik bewonder enkele onderdelen van het Canadese systeem, bijvoorbeeld de moeite die gestoken wordt in geslaagde integratie van de nieuwkomers. Maar je ziet dat voorstanders van dit beleid soms voor het gemak weglaten dat Canada wel degelijk ook vluchtelingen selecteert aan de hand van hun humanitaire nood. Het selecteren van migranten mag nooit een excuus zijn om het recht op asiel af te schaffen.”