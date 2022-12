De cynische geschiedenis van de Gouden Eeuw: oorlog verhoogde de welvaart

Een ‘inclusieve’ geschiedenis van de ‘Gouden Eeuw’? Wie de heftige cancelbewegingen van de afgelopen jaren een beetje heeft gevolgd, snuift meteen de tegenstrijdigheid op in de ondertitel van Marjolein ’t Harts nieuwste boek Oorlog en ongelijkheid. Was de ‘Gouden Eeuw’ niet onlangs afgeschaft om juist wat inclusiever te kunnen zijn, en dus de vele keerzijden van de weelde te tonen? De auteur is zich dit bewust, maar ze reserveert de gesmade aanduiding desondanks graag voor de periode van ongekende economische expansie van de Noordelijke Nederlanden tussen omstreeks 1570 en 1670.

Het was een wonder met winnaars en slachtoffers. De rijken werden rijker, de armen armer, met een heel ongelijke verdeling naar regio’s. Holland profiteerde van de opbloei van de overzeese handel, de gewesten in het oosten – Overijssel, Gelderland, Drenthe – waren nog heel lang oorlogsgebied en kwijnden weg. Hetzelfde gold voor het zuiden – het huidige Vlaanderen – dat weer vast in Spaanse handen kwam en door de langdurige blokkade van de Schelde, zijn ooit zo prominente positie in de Europese handel moest opgeven.

Tot zover niets nieuws. ’t Hart wil vooral laten zien hoe in verschillende stadia van de Tachtigjarige Oorlog, tegen alle logica in, de economie en vooral de handel onstuitbaar opbloeiden. Ze wil deze paradox oplossen. Alle ontberingen en kapitaalvernietiging van de oorlog – de gewonden, de doden, de verweesde kinderen, verkrachte vrouwen, verwoeste dorpen, de onderwaterzettingen et cetera – leken met name Holland en Zeeland alleen maar sterker te maken.

Prins Maurits gezeten op de witte strijdhengst die hem werd geschonken na de overwinning bij de Slag bij Nieuwpoort, Pauwels van Hillegaert, ca. 1633 - ca. 1635

Effectief terugpompen

In Oorlog en ongelijkheid komt ’t Hart, tot voor kort hoogleraar geschiedenis van staatsvorming in mondiaal perspectief aan de Vrije Universiteit, tot de slotsom dat dit samenhangt met het effectief terugpompen van militaire investeringen in de eigen economie. Het uitrusten van een land- en zeemacht betekende veel werk voor scheepbouwers, touwslagers, kanongieters, munitiefabrikanten en ook voor bakkers, slagers en kleermakers, en zoveel andere toeleveranciers. Zodra de oorlog dreigde te luwen, begon meteen ook de economie te haperen – een vestingstad als Gorkum kwijnde weg na het einde van de Tachtigjarige Oorlog.

Waarom werkte dit zo goed in de Republiek en deed dit effect zich elders veel minder voor? ’t Hart zoekt de verklaring daarvoor in de steeds toenemende efficiëntie van de Nederlandse oorlogsindustrie. Het wereldomspannende handelsnetwerk en een gunstig belastingklimaat deden de rest. De Republiek concurreerde zijn vijanden er gewoon uit.

Maar dit succes had dus een keerzijde. Soldaten doorstonden grote ontberingen, werden slecht betaald, plattelanders stonden machteloos tegenover muitende legers. En de overzeese expansie in Azië, Afrika en Amerika richtte veel schade aan in de lokale gemeenschappen daar. En dan nog de mensonterende slavenhandel. Het Nederlandse handelssucces berustte voor een groot deel op heel doelmatig toegepast geweld.

Dat betekende voor de mannen, en een enkele vrouw, die aan het front verkeerden, per definitie doffe ellende. Maar intussen werd er van alles gedaan om de verliezen in eigen gelederen te beperken. ’t Hart gaat uitgebreid in op de ingrijpende legerhervormingen die Willem van Oranje en vooral zijn zoon Maurits doorvoerden, en die tot doel hadden de slagkracht van het leger te vergroten. Er kwam meer discipline, er werd weer meer getraind, en ook de betaling werd eindelijk in goede banen geleid. Hierdoor nam ook de overlast door muitende soldaten snel af. Sterker nog: de met ijzeren regelmaat betaalde soldaten leverden als consumenten hun eigen bijdrage aan de economie.

Boerenslimheid

In Oorlog en ongelijkheid wijst ’t Hart steeds van dit type rationaliseringen aan; Hollanders blijken heel goed in staat de ene hand de andere te laten wassen. Een soort boerenslimheid die lange tijd stand hield tegenover grootmachten als Spanje, Frankrijk en Engeland, die in doorsnee logger opereerden, en hun kosten steeds te hoog lieten oplopen.

Bij veel voorbeelden die ’t Hart noemt, viel me iets op waar ze in haar betoog niet zo de aandacht op vestigt, maar wat misschien wel de sleutel tot dit succes is geweest. Hoezeer de Republiek ook bestuurlijk los zand was, en een goede staatsinrichting moest ontberen, slaagde ze er toch in om voor allerlei problemen als collectief oplossingen te verzinnen, vooral door het stroomlijnen van belastingstelsel. Het meest sprekende voorbeeld is de oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie in 1602, die tegelijkertijd als een private onderneming opereerde én de militaire en geopolitieke belangen van de Republiek diende. De Nederlandse Gouden Eeuw staat stijf van de overheidsbemoeienis.

Het is zelfs nog sterker: het leger, de marine, de koopvaardij, de handel, het transportwezen, de industrie en het belastingwezen werden strak aangelijnd met een heel stelsel aan regeltjes, die ook nog eens vrij strikt gehandhaafd werden. En juist dat bleek een enorme stimulans voor het ondernemerschap in te houden. Regels creëerden een gelijk speelveld, en dit maakte dat risico’s beter gecalculeerd konden worden. De overheid stimuleerde bovendien het bankwezen, de aandelenhandel, het verzekeringswezen en de handel in vreemde valuta. En dit droeg allemaal bij aan de efficiëntie die de Republiek decennialang een grote voorsprong gaf in de wereldhandel. De Republiek is zo bezien de triomf van de bureaucratie.

Keerzijde van het succes

’t Hart geeft er vele voorbeelden van zonder zelf deze conclusie te trekken. Haar belangstelling gaat vooral uit naar de keerzijde van dit succes. De grote winsten in de wereldhandel werden verworven met bloedige veroveringsoorlogen. De zo legendarische vestiging van de Nederlanders aan de monding van de Hudson, het latere New York, ging gepaard met een gruwelijke slachting onder de inheemse bevolking, waarbij kinderen demonstratief voor de ogen van de ouders werden vermoord. Dan bleken er opeens geen regeltjes te zijn.

Dit alles wisten we wel. Al decennia richten historici de aandacht op de schaduwkanten van de Gouden Eeuw. Ook de gewone man is met name door het werk van A.Th. van Deursen al geruime tijd gerehabiliteerd. Het nieuwe van ’t Harts visie zit in de gedachte dat in de Republiek oorlog en welvaart een versterkend effect op elkaar hadden. Zo bezien is haar geschiedenis eerder cynisch dan inclusief. Of nog beter: cynisch én inclusief. Inclusieve geschiedschrijving zal ons mensbeeld niet vrolijker maken.

Marjolein ’t Hart: Oorlog en ongelijkheid. Een inclusieve geschiedenis van de Gouden Eeuw. Boom, 248 blz. € 29,90 Oorlog en ongelijkheid. Een inclusieve geschiedenis van de Gouden Eeuw. Boom, 248 blz. € 29,90 ●●●●●

