China versoepelt greep op streng pandemiebeleid

Bij een metrostation in Guangzhou, in het zuiden van China, verwijderen medewerkers borden die mensen begeleiden bij het scannen van gezondheidscodes. Die controlemaatregel, die tot voor kort toegang bood tot het openbaar vervoer in de Chinese stad, trok het Chinese regime weer in als antwoord op de massale protesten in het land. In tientallen steden gingen mensen de straat op, wat uitzonderlijk is in een repressief land als China.

Foto Reuters