‘Bol.com schrapt driehonderd banen als onderdeel van bezuinigingen’

Bij webwinkel bol.com worden driehonderd banen geschrapt. Dat schrijft Het Financieele Dagblad donderdag op basis van opnames van een interne personeelsbijeenkomst. Het gaat om 10 procent van het totale aantal werknemers van het bedrijf. De inkrimping van het personeelsbestand is onderdeel van een pakket bezuinigingen waarmee bol.com in de komende drie jaar 225 miljoen euro wil besparen.

Bij honderd van de driehonderd banen gaat het om contracten die niet verlengd worden. Bij de andere tweehonderd banen die verdwijnen gaat het onder meer om externe werknemers. Daarnaast wil het bedrijf gaan besparen op clouddiensten en hogere tarieven aan leveranciers gaan vragen. Ook komt het personeel dat aanblijft niet langer in aanmerking voor de winstbonus. Het is voor het eerst in jaren dat bol.com een dergelijke bezuinigingsronde moet doorvoeren en een direct gevolg van de tegenvallende groei bij het internetbedrijf.

Bol.com-topvrouw Margaret Versteden zei volgens het FD bij het aankondigen van de bezuinigingen dat de groei bij bol.com is afgevlakt. Dit jaar wordt met zo’n 2,8 miljard euro ongeveer dezelfde omzet als in 2021 verwacht. Ook voor 2023 wordt op dergelijke omzetcijfers gerekend. De daling in groei zou met name een gevolg zijn van het einde van de coronapandemie, waardoor consumenten weer in fysieke winkels konden shoppen. Een geplande beursgang werd in augustus door moederbedrijf Ahold Delhaize afgeblazen.

Bol.com is niet het enige internetbedrijf waar ontslagen vallen. Bij het Amsterdamse Messagebird werd maar liefst een derde van het personeel, oftewel 240 medewerkers, ontslagen, en bij maaltijdbezorger Just Eat Takeway werden 170 banen geschrapt.