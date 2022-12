Amerikaanse toezichthouder naar rechter om overname Activision door Microsoft te blokkeren

De Amerikaanse federale handelswaakhond stapt naar de rechter om de overname van gameproducent Activision Blizzard door Microsoft te blokkeren. Volgens de Federal Trade Commission (FTC) ontstaat er met de overname ter waarde van 69 miljoen dollar (65,3 miljoen euro) oneerlijke concurrentie op de gamemarkt.

Zo zouden Activision-spellen duurder kunnen worden op spelcomputers van concurrenten van Microsoft, zoals Sony en Nintendo, of zouden updates later beschikbaar kunnen worden voor deze spelcomputers, waardoor gamers eerder naar de Xbox-computer van Microsoft overstappen.

De overname werd in januari dit jaar aangekondigd en zou de grootste overname door Microsoft in de geschiedenis van het techbedrijf worden. Met de geplande overname zou Microsoft in één klap een van de grootste spelers in de game-industrie worden. Activision is producent van populaire games als Call of Duty, World of Warcraft, Guitar Hero en Candy Crush en heeft maandelijks bijna 370 miljoen gebruikers.

Zestien toezichthouders doen onderzoek

FTC-topvrouw Holly Vedova zegt in een verklaring dat Microsoft al eerder heeft laten zien „dat het content kan en zal achterhouden voor zijn game-rivalen. Vandaag willen we voorkomen dat Microsoft de controle krijgt over een toonaangevende onafhankelijke gamestudio en deze gebruikt om de concurrentie in meerdere dynamische en snelgroeiende gamingmarkten te schaden”.

Microsoft zegt dat de deal de concurrentie juist zal versterken. Het bedrijf zegt de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Om aan te tonen dat het de games niet zal weghouden bij rivalen, heeft Microsoft al geprobeerd deals te sluiten met Sony’s Playstation en Nintendo’s Switch over het langdurig gebruik van door Activision geproduceerde games.

De FTC is niet de enige mededingingsautoriteit die onderzoek deed naar de overname. Wereldwijd deden in totaal zestien toezichthouders dat, waaronder de Britse en Europese handelswaakhonden. Deze twee toezichthouders hebben nog geen uitsluitsel gegeven over de aankoop. Hun goedkeuring is nodig om de overname door te laten gaan.