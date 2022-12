Amerikaanse basketballer Griner uit Russische cel gelaten na ruil met ‘Koopman van de dood’

De Amerikaanse topbasketballer Brittney Griner (32) is donderdag vrijgelaten in een gevangenenruil met Rusland. Ze werd geruild voor de beruchte wapenhandelaar Viktor Bout. Dat melden officiële bronnen binnen het Witte Huis volgens persbureau AP. Afgelopen weken onderhandelden Rusland en de Verenigde Staten over de gevangenenruil en vorige week is de Amerikaanse president Joe Biden definitief akkoord gegaan met die deal, zo melden bronnen. De ruil vond donderdag plaats in de Verenigde Arabische Emiraten.

In een toespraak zei Joe Biden donderdag dat hij in nauw contact was gebleven met Griner sinds haar arrestatie begin dit jaar. Griner is momenteel per vliegtuig onderweg naar de VS, zo laat Biden weten in een bericht op Twitter.

Griner werd in februari op de luchthaven van Moskou gearresteerd toen de douane cannabisolie aantrof in haar bagage. Cannabis is illegaal in Rusland en er staat een maximale celstraf van tien jaar op. In augustus werd de basketballer door een Russische rechtbank veroordeeld tot negen jaar cel voor drugsbezit en -smokkel. In november werd Griner overgebracht naar het beruchte Russische strafkamp IK-2, waar ook de Russische oppositieleider Aleksej Navalny vastzit.

Wapenhandelaar

De VS beweerden dat Griner ten onrechte werd vastgehouden en zeiden dat er sprake was van ‘gijzeldiplomatie’, oftewel het vastzetten van buitenlanders om de regering van hun land onder druk te zetten. Rusland heeft dit altijd ontkend, maar zei wel open te staan voor een gevangenenruil.

Die ruil draaide om de Russische wapenhandelaar Viktor Bout. Bout, ook wel bekend als de ‘Koopman van de Dood’, zat een 25-jarige gevangenisstraf uit in de VS. Volgens Amerikaanse aanklagers leverde hij wapens aan onder meer Al-Qaida, de Taliban en Hezbollah. Er gingen ook geruchten dat Bout samenwerkte met de Russische geheime dienst, maar deze samenwerking wordt door zowel Bout als het Kremlin ontkend.

De Amerikaanse Paul Whelan, een gedetineerde ex-marinier die de VS samen met Griner in ruil voor Bout terug wilden halen, is achtergebleven. Whelan werd in 2018 in Rusland gearresteerd wegens spionage en in 2020 veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf. Volgens Biden zal Whelan „nooit vergeten worden” en zal de Amerikaanse regering niet opgeven totdat ook hij wordt vrijgelaten.

