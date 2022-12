We verblijven een weekend in een vakantiepark middenin de natuur. Er vliegen veel zangvogeltjes in de struiken om ons huis en het lijkt me een aardig idee om wat pinda’s op te hangen. In de kampwinkel zijn allerlei soorten vogelvoer te koop, en met diverse vetbollen en pindanetjes in mijn mandje loop ik naar de kassa. Het meisje dat afrekent lijkt ruime ervaring in de horeca te hebben getuige haar afscheidsgroet: „ʽGeniet ervan!”

