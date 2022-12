Geen regeringsafvaardiging naar Qatar voor Nederland-Argentinië

Tot nu toe was alleen minister Conny Helder (Sport, VVD) bij de groepsfasewedstrijd tegen gastland Qatar aanwezig op 29 november. Ze droeg toen een regenboogspeldje en sprak met twee Qatarese bewindslieden over de werkomstandigheden van arbeidsmigranten in Qatar.

Welkom in dit blog

Woensdag wordt er voor het eerst sinds de start van het WK in Qatar geen enkele wedstrijd gespeeld. Dinsdag werden de laatste twee achtste finalewedstrijden afgewerkt. Marokko schakelde na strafschoppen Spanje uit en bereikte zo voor het eerst in de geschiedenis de kwartfinale van een WK. Daar komt het Portugal tegen. Zonder Cristiano Ronaldo in de basis won Portugal met 6-1 van Zwitserland. De vervanger van Ronaldo, Gonçalo Ramos, maakte een hattrick.

De kwartfinales gaan vrijdag van start. Om 16.00 uur speelt Brazilië tegen Kroatië in het Education Citystadion in de Qatarese stad Ar-Rayyan. De winnaar van dat duel speelt in de halve finale tegen het Nederlands elftal of tegen Argentinië. Zij trappen om 20.00 uur af in het Lusailstadion, even ten noorden van hoofdstad Doha. In 2014 werd Oranje in de halve finale nog door Argentinië uitgeschakeld. Toen waren de Argentijnen beter in het nemen van strafschoppen.