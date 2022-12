Verband tussen bacteriën in de darm en depressieve klachten

Bij mensen met symptomen van depressie heeft de bonte verzameling bacteriën in de darmen, het microbioom, een andere samenstelling dan bij mensen die geen last hebben van depressie.

Twee Nederlandse studies constateerden verschillen in tientallen bacterietypen, die in meerdere of juist mindere mate aanwezig waren bij mensen met depressie. Sommige van die veranderingen zagen ze consistent bij mensen met depressie in zes verschillende etnische groepen – een extra aanwijzing voor een duidelijk verband tussen darmflora en depressie.

De studies, die allebei dinsdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications verschenen, bieden aanknopingspunten voor nieuwe behandelingen van depressie.

Al langer vermoeden wetenschappers dat het microbioom een rol speelt bij depressieve stoornissen, maar nog niet duidelijk is welke van de duizenden bacteriestammen in de darmen hier belangrijk zijn en hoe dat biologisch zou kunnen werken. Bevindingen spreken elkaar tegen. Onderzoek is moeilijk, want de variatie in het microbioom tussen mensen is groot, en depressie werd in studies tot nu toe niet met een wetenschappelijk valide vragenlijst gemeten.

Zes etnische achtergronden

Psycholoog en biochemicus Jos Bosch van de Universiteit van Amsterdam en psychiater Anja Lok van het Amsterdam UMC pakten in de eerste studie deze twee onzekerheden aan. Zij bestudeerden de darmflora van ruim drieduizend Amsterdammers van zes etnische achtergronden: Nederlands, Afro-Surinaams, Zuid-Aziatisch-Surinaams, Ghanees, Turks en Marokkaans. Deze mensen worden al sinds 2011 gevolgd in de zogeheten Helius-studie. „Eerder bleek al dat de samenstelling van het microbioom enorm varieert tussen de etnische groepen, net als de mate waarin depressieve symptomen voorkomen”, zegt Bosch. Maar zelfs ondanks al die verschillen tussen groepen was er een duidelijke signatuur in de darmflora die met depressie samenhing.

De onderzoekers namen bij de deelnemers een veelgebruikte depressievragenlijst af en analyseerden een poepmonster. Met statistische analyses ontdekten ze een microbiologische samenstelling die samenhing met depressieve symptomen, bij alle etnische groepen. Het prominentst waren de veranderingen in drie bacteriefamilies: Christensenellaceae, Lachnospiraceae en Ruminococcaceae, allemaal leden van de Firmicutes-stam. Zij waren ondervertegenwoordigd bij mensen met depressie.

De relatie tussen de gevonden bacteriefamilies en depressie werd bevestigd in een tweede onderzoek, waarin ook de gegevens van ruim duizend deelnemers aan een Rotterdamse langlopende studie werden geanalyseerd. Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam konden dertien bacteriefamilies in verband brengen met het optreden van depressieve symptomen waaronder leden van de Firmicutes-stam. Met een krachtige analysetechniek, Mendeliaanse randomisatie, konden ze zelfs een oorzakelijk verband vaststellen tussen veranderingen in het bacteriegeslacht Eggerthella en klinische depressie.

De bevindingen in de twee studies overlappen slechts gedeeltelijk met elkaar en met die van een recente Belgische studie, die een verband vond tussen twee ondervertegenwoordigde darmbacteriestammen en depressieve klachten. „Elke studie gebruikt weer een andere analysemethode”, zegt Bosch. „Maar juist dat je op twee manieren deels overlappende bevindingen vindt, maakt de conclusies robuuster.”

Aanwijzingen uit dieronderzoek

Of de veranderingen in het microbioom nu depressie in de hand werken, of een depressie juist de veranderingen, is nog niet duidelijk. Maar uit dieronderzoek zijn er wel aanwijzingen voor het eerste. Na een poeptransplantatie met het microbioom van mensen met een depressie vertonen muizen bijvoorbeeld ineens óók depressief gedrag.

Ook voor een mogelijk mechanisme zijn aanwijzingen. Veel leden van de Firmicutes-stam maken de stof butyraat, dat in de darmen ontstekingsreacties remt en ook in de hersenen effecten lijkt te hebben. En de andere met depressie in verband gebrachte darmbacteriën maken ook stoffen die aangrijpingspunten hebben in het brein en mogelijk een rol spelen bij depressie, zoals glutamaat, gamma-aminoboterzuur of serotonine.

„Deze studies bieden aanknopingspunten voor nieuwe manieren van behandelen”, zegt psychiater Anja Lok. „Niet om bepaalde missende bacteriestammen toe te dienen, daarvoor is nog te veel onduidelijk, maar wel de stoffen die ze produceren. We onderzoeken bijvoorbeeld of butyraat kan helpen tegen depressie, in proefdieren, in gekweekte organoïden en binnenkort ook bij mensen met depressie.”