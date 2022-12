Van der Burg houdt vast aan nareisbeperking ondanks uitspraak rechter

Ondanks een rechterlijke uitspraak van afgelopen maandag houdt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) vast aan de nareisbeperking voor familieleden van asielzoekers met een status. Dat bevestigt een woordvoerder woensdag na berichtgeving door ANP. Met de maatregel, die het kabinet afgelopen augustus nam om de asielcrisis te bezweren, introduceerde het kabinet een tijdelijke stop op gezinshereniging voor vluchtelingen die wel een verblijfsvergunning hebben maar nog geen woning. Hiermee moest de druk op het aanmeldcentrum Ter Apel worden verminderd.

Afgelopen maandag oordeelde de voorzieningenrechter in Haarlem dat de nareismaatregel in strijd is met de Nederlandse Vreemdelingenwet, in een zaak die een Syrische statushouder had aangespannen over het nareizen van haar gezin. Volgens Van der Burg speelden „specifieke omstandigheden” een rol in deze zaak en heeft de rechter „geen uitspraak gedaan over de nareismaatregel als totaal”.

Een woordvoerder van Vluchtelingenwerk zei eerder tegen NRC dat er momenteel zo’n twintig zaken lopen die vergelijkbaar zijn met die van de Syrische statushouder. Na de uitspraak van afgelopen maandag verwacht de stichting dat meer statushouders die hun gezinsleden naar Nederland willen halen, een zaak aan zullen durven spannen.

Een woordvoerder van Van der Burg zegt te verwachten dat er op een gegeven moment een bodemprocedure volgt. „Als de hoogste rechter met een definitief standpunt komt, conformeren we ons daaraan.”

