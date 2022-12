Trump Organization schuldig bevonden aan belastingfraude

De Trump Organization heeft zich schuldig gemaakt aan belastingfraude, oordeelt een jury in een rechtszaak in New York. Het bedrijf van oud-president Donald Trump heeft zijn eigen leidinggevenden geholpen om belasting te ontwijken. Trump en zijn familie waren zelf niet aangeklaagd in deze zaak.

Het bedrijf exploiteert hotels, golfbanen en ander onroerend goed over de hele wereld. De jury acht bewezen dat het familiebedrijf jarenlang een crimineel plan uitvoerde om de belastingautoriteiten te bedriegen. Volgens de openbaar aanklager was er sprake van „een cultuur van fraude en bedrog”. De Trump Organization betaalde voor auto’s, luxe appartementen en schoolgeld van kinderen van leidinggevenden zonder daar melding van te maken. Ook rapporteerde het bedrijf bonussen en andere giften aan hooggeplaatste medewerkers niet.

De straf wordt op 13 januari bekend en bestaat waarschijnlijk uit een boete die volgens CNN op kan lopen tot maximaal 1,61 miljoen dollar. De Trump Organization zegt onschuldig te zijn. De boete kan het bedrijf prima betalen, maar de uitspraak kan wel geldschieters en zakenpartners afschrikken.

Voormalig financieel directeur Allen Weisselberg was de belangrijkste getuige in de zaak. Hij werkte in ruil voor strafvermindering mee met het onderzoek van de aanklagers.