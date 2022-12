Treinen botsen bij Barcelona, 155 mensen lichtgewond

Bij een treinbotsing in Montcada i Reixac, een plaats bij de Spaanse stad Barcelona, zijn woensdag 155 mensen lichtgewond geraakt. Dat melden de Catalaanse autoriteiten. Drie van hen zijn naar medische centra gebracht, maar niemand bleek ernstig gewond.

Een trein die onderweg was naar Barcelona botste rond 7.50 uur achterop een stilstaande trein, zegt een woordvoerder van de Spaanse spoorvervoerder Renfe tegen persbureau AFP. Volgens de Spaanse krant El Pais konden alle mensen de trein op eigen kracht verlaten, en is niemand in de knel geraakt. Het treinverkeer op het spoor richting Barcelona is inmiddels weer hervat.

Het is de tweede treinbotsing bij Barcelona in een jaar tijd. In mei botste een passagierstrein op een vrachttrein, waarbij de machinist om het leven kwam en tientallen passagiers gewond raakten.