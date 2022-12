Te vroeg uit de oven gehaald

Er is weinig waar gamebedrijven zoveel aan verdienen als nostalgie. The Pokémon Company heeft de formule ook nog eens tot in de detail uitgekiend: elk jaar een driedubbel salvo, eerst een nieuwe Pokémon game, daarna een nieuwe TV-serie en natuurlijk de uiterst rendabele kaarten. Jammer dat deze keer de kwaliteit van de game op deze onverbiddelijke marketingmolen kapotgeslagen wordt.

Goed. Het idee is altijd hetzelfde: een jong persoon gaat de wijde wereld in om de beste trainer van Pocket Monsters (Pokémon dus) te worden, en zoveel mogelijk van de gekke, schattige beestjes te verzamelen. Onderweg moet je een aantal sterke trainers verslaan, om zo Pokémon-kampioen van de regio te worden.

Pokémon Scarlet en Violet zijn de nieuwste telgen in de familie, en ere wie ere toekomt: eindelijk durft maker Game Freak iets nieuws te doen. In plaats van rigide de geplande paden te volgen, word je losgelaten in een vrij te verkennen wereld vol glooiende heuvels en mooie strandjes. Het zou leuk zijn als de Pokémon die overal lopen zich ook echt als wilde dieren zouden gedragen, maar dat is klein bier.

Deze wereld is prettig om te verkennen, dankzij zijn vriendelijke uitstraling, de verrassingen die je overal vindt, en de goede afwisseling aan Pokémon. Vechten gaat bovendien een beetje sneller en vloeiender dan voorheen, zodat je niet constant door spraakwolkjes zit te klikken. Voor de liefhebber is samenspelen met meerdere andere spelers nu mogelijk.

Tot zover het goede nieuws. Helaas had deze game nog wel wat langer in de oven mogen staan. De eindeloze vertragingen en stotterende animaties ergeren vrijwel continu. Zelfs over het inladen van de inventaris, toch niet meer dan een lijstje voorwerpen, doet het spel soms lange seconden. Een 10 voor het idee, maar een 4 voor de uitvoering. Volgend jaar beter?

Pokémon Scarlet en Violet Door: Game Freak/The Pokémon Company Voor: Nintendo Switch 54,99 euro ●●●●●