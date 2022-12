Taliban: eerste publieke executie uitgevoerd sinds machtsovername in Afghanistan

In Afghanistan is woensdag een man in het openbaar geëxecuteerd door de Taliban, heeft een woordvoerder van de groepering laten weten aan internationale persbureaus. Het is volgens henzelf de eerste publieke executie sinds de groepering in de zomer van 2021 de macht greep in het land. Nadat de groepering de islamitische sharia-wetgeving vorige maand herinvoerde, vonden er de afgelopen weken door het hele land al martelingen plaats in het openbaar.

De geëxecuteerde man zou een moord hebben gepleegd. Dat wordt in de sharia bestraft volgens het Qisas-principe, wat kan worden vertaald als het „oog-om-oog-principe”. In de vorige machtsperiode van de Taliban van 1996 tot 2001 waren executies en lijfstraffen als stenigingen en amputaties aan de orde van de dag. De executie van woensdag zou zijn bijgewoond door honderden mensen, onder wie minstens twaalf hooggeplaatste leden van de Taliban.

Of de openbare executie echt de eerste is sinds de machtsgreep, is niet na te trekken. Sinds de machtsovername vorig jaar voerden de Taliban veel nieuwe regels in in Afghanistan. Vooral de vrijheden van vrouwen werden daarbij flink ingeperkt. De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties vermoeden dat er in het afgelopen jaar al veel mensen zonder proces geëxecuteerd zijn.