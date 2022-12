Staphorst: Kick Out Zwarte Piet-bedreigers melden zich bij politie

Verschillende relschoppers die vorige maand Kick Out Zwarte Pietdemonstranten bedreigden en belaagden tijdens de sinterklaasintocht in Staphorst hebben zich gemeld bij de politie.

Over het aantal verdachten en eventuele aanhoudingen wil de politie ook na vragen van NRC geen uitspraken doen. Het onderzoek loopt, zegt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Vorige week stuurde het tv-programma Opsporing Verzocht herkenbare beelden van drie relschoppers rond. Naar aanleiding daarvan zouden een aantal belagers zich bij de autoriteiten hebben gemeld.

Na de uitzending liepen volgens de politiewoordvoerder „tientallen” tips over de verdachten binnen. Ook over de inhoud van de tips wilde hij niets kwijt.

Bij de sinterklaasintocht in de Overijsselse gemeente Staphorst op 19 november werden actievoerders van Kick Out Zwarte Piet en waarnemers van Amnesty International opgewacht door een boze menigte, die hen bij de afslag naar Staphorst op de snelweg met geweld tegenhield. Een grote groep, waarvan sommigen zich zwart hadden geschminkt, hield de auto’s van de demonstranten tegen, om zo te voorkomen zij naar de intocht konden gaan.

Bedreiging en vernieling

Relschoppers vernielden auto’s van demonstranten. Zo werd een voorruit van een auto met zwarte verf bespoten, deuren werden opengetrokken, brandstof werd naar binnen gegooid en spullen uit wagens getrokken. Bovendien werd er met vuurwerk en eieren gegooid. „Het is een wonder dat de auto zonder in brand te vliegen door de menigte kwam”, zei KOZP-voorman Jerry Afriyie, eerder tegen NRC. Amnesty International deed aangifte van bedreiging en vernieling.

Over het politieoptreden klonk destijds forse kritiek omdat aanwezige agenten niet ingrepen terwijl de demonstranten werden bedreigd, geïntimideerd en belaagd. Er lopen verschillende onderzoeken, onder meer van het Openbaar Ministerie en de gemeente. Ook de politie stelde haar eigen optreden kritisch te willen onderzoeken.

