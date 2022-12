Slachtoffer schietpartij Kinderdijk (74) overleden

De 74-jarige man uit het Belgische Overijse die in de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 december werd neergeschoten in zijn slaap, is overleden. Dat meldt de politie woensdag. Een 77-jarige man uit Alblasserdam is aangehouden.

Donderdagnacht rond 00.30 uur lag het 74-jarige slachtoffer samen met een 75-jarige vrouw, de bewoonster van de woning in Kinderdijk, te slapen. Volgens de politie drongen een of meer daders het landhuis binnen, waarna de man in zijn slaap werd neergeschoten. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek op 6 december aan zijn verwondingen. De vrouw bleef ongedeerd.

Enkele dagen na de schietpartij, op 5 december, werd de 77-jarige Alblasserdammer in Limburg aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Verschillende media schrijven dat de verdachte een goede vriend en klusjesman zou zijn van de 75-jarige bewoonster. Dit kon de politie niet bevestigen aan NRC.

Een woordvoerder van de politie zegt rekening te houden met meerdere scenario’s, zoals een woningoverval of een inbraak, en sluit niet uit dat meer mensen worden opgepakt. Het is niet bekend of er voorwerpen zijn meegenomen uit het huis.

Het incident vond plaats in een grote villa aan de Puntweg. Het monumentale pand werd in 1915 gebouwd voor L.J. Smit, de directeur van scheepswerf L. Smit & zn., later Smit Internationale. In de tuin staat een bronzen beeld van Fop Smit, oprichter van de scheepswerf. De 75-jarige bewoonster zou erfgename zijn van Smit International, maar ook dit kon de politie niet bevestigen.