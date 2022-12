Het is altijd weer een feestje wanneer de satirisch-geseksualiseerde heks Bayonetta ten tonele verschijnt om met haar hoge pistoolhakken monsters tot pulp te vermalen. Helaas vindt maker PlatinumGames dat ook. Je kijkt tijdens de eerste uren van Bayonetta 3 vooral toe hoe ‘Bayo’ haar vijanden in potsierlijke actiescenes te lijf gaat. Pas daarna krijg je de controle in handen, en kun je genieten van het diepe, soepele vechtsysteem.

Heeft Bayonetta 3 een verhaal? Zeg eerder: een bijeenraapsel van bizarre stunts. Ditmaal is het multiversum in gevaar. Bayonetta struint met wiegende heupen langs verschillende versies van zichzelf uit andere universums, die zich even mogen laten zien en dan sterven. Ze wordt bijgestaan door nieuwkomer Viola, wiens persoonlijkheid vooral bestaat uit slapstick-momentjes. Over het controversiële einde wordt online nog wat afgeruzied.

Zoals past bij het spektakel-genre is het de bedoeling om op een zo cool mogelijke manier je vijanden van kant te maken. De invulling van je wapenkist blijft heerlijk absurd: dodelijke yoyo’s, een antitankgeweer dat ook dienst doet als knuppel, een microfoonstand, enzovoorts. Nieuwe toevoeging zijn de demonen die je bij kunnen staan, met als hoogtepunt de levende trein die over het strijdveld raast. (Druk je op de juiste knoppen terwijl je deze demon in dienst hebt, dan verandert Bayonetta in - je raadt het niet - een sexy trein.) Het zijn alle ingredienten die je nodig hebt voor een fijn sexy-absurdistisch ballet.

Maar Bayonetta 3 raakt te vaak het zicht kwijt op de kern. Niet alleen via die eindeloze filmpjes van coole mensen die coole dingen doen, maar ook door alle zijstapjes. Het ene moment speel je steen-papier-schaar met Godzilla, dan zit je een 2D-sluipgame te spelen, of moet je opeens als Viola het vechtsysteem weer helemaal opnieuw leren. Dat Bayonetta de grenzen van de technisch zwakke Switch opzoekt, helpt ook niet. Zo bezwijkt een geweldige vechtgame onder zijn randzaken.

Bayonetta 3 Door: PlatinumGames Voor: Nintendo Switch 59,99 euro ●●●●●