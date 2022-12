Senaatszetel Georgia naar Democraat Raphael Warnock

De Democraat Raphael Warnock heeft de beslissende ronde van de verkiezingen om een senaatszetel van de Amerikaanse staat Georgia gewonnen, meldt persbureau AP. Daarmee krijgen de Democraten een meerderheid van 51 zetels in de Senaat, tegen 49 zetels voor Republikeinen.

De zittende senator Warnock versloeg in de noodzakelijk geworden tweede ronde de Republikein Herschel Walker, een voormalig American Football-speler die nadrukkelijk werd gesteund door Donald Trump. Bij de tussentijdse Congresverkiezingen van vorige maand wist geen van de kandidaten een meerderheid te behalen. Nu staat de zwarte predikant Warnock volgens AP na het tellen van 96 procent van de stemmen op 50,9 procent tegen 49,1 procent voor Walker.

De 51ste zetel voor de Democraten geeft president Joe Biden meer ruimte om zijn plannen door te voeren. Bij 50-50 moest de stem van vicepresident Kamala Harris de doorslag geven en konden de Democraten zich geen enkele dwarsligger in de Senaat veroorloven.

De inwoners van Georgia zijn in aanloop naar de run-off overspoeld met politieke reclames. Volgens non-profitorganisatie OpenSecrets gaven de beide partijen samen in totaal 401 miljoen dollar uit tijdens de campagne, omgerekend 383 miljoen euro. Walker kwam in aanloop naar de verkiezingen in opspraak omdat hij voor de abortussen van twee ex-vriendinnen zou hebben betaald, terwijl hij zich presenteert als fel tegen abortus.