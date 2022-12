Politie in San Francisco mag toch geen dodelijke robots inzetten

De politie in de Amerikaanse stad San Francisco krijgt toch geen toestemming om robots met explosieven in te zetten, melden internationale persbureaus. Bij een tweede stemming in een raad van toezichthouders, die normaal slechts een formaliteit is, werd het voorstel alsnog verworpen. Daarmee is het plan nog niet volledig van de baan. Een commissie buigt zich nu over het voorstel, dat volgende week in aangepaste vorm alsnog zou kunnen worden aangenomen bij een derde stemming.

De toezichthouders namen vorige week het voorstel aan om de robots die de politie in de Amerikaanse stad al langer gebruikt, uit te rusten met explosieven. Dit deden zij met een meerderheid van acht om drie. Volgens politiewoordvoerder Allison Maxie is de uitrusting nodig om „gewelddadige, gewapende en gevaarlijke verdachten uit te kunnen schakelen of te desoriënteren als er levens op het spel staan”. Ze zouden alleen gebruikt worden in extreme situaties.

Afgelopen week trokken inwoners van San Francisco naar het stadhuis om te protesteren tegen de ‘killer robots‘. Tegenstanders vrezen dat er met het plan een nieuw precedent geschept wordt, dat uiteindelijk zal leiden tot meer politiegeweld en een toekomst zoals in de film Robocop. Ook enkele toezichthouders sloten zich aan bij de demonstranten. „Ik denk niet dat gewapende en op afstand bestuurbare robots gaan zorgen voor meer veiligheid”, zei toezichthouder Gordon Mar dinsdag tegen persbureau AFP. „Ik stemde vorige week wel voor, maar voelde me niet op het gemak bij het onderwerp.”