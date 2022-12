Parlement Peru stemt na chaotische uren voor afzetting president Pedro Castillo

Het parlement van Peru heeft woensdag ingestemd met de afzetting van president Pedro Castillo. Hij is daarop gearresteerd door de politie, melden internationale persbureaus. Dat gebeurde enkele uren nadat Castillo de tijdelijke ontbinding van het parlement had aangekondigd in een poging zijn afzetting te voorkomen. Zijn eigen vicepresident Dina Boluarte noemde Castillos actie „een staatsgreep”.

De socialist Castillo trad vorig jaar aan als president, maar rolt van de ene crisis in de andere en ziet zich geconfronteerd met grootschalige protesten. Hij wordt onder meer beschuldigd van corruptie en ligt ook zwaar onder vuur vanwege de sterk gestegen brandstof- en voedselprijzen. Volgens het door de oppositie gedomineerde parlement heeft hij blijk gegeven van „moreel onvermogen om te regeren”, een bepaling in de grondwet die de afgelopen jaren al eerder tot het ontslag van twee presidenten heeft geleid.

De president had woensdag in een televisietoespraak de ontbinding van het parlement en de instelling van een buitengewone regering bekendgemaakt. Ook kondigde hij een avondklok af en riep hij op tot nieuwe verkiezingen.

Na die toespraak stapten verschillende ministers op en zei zijn vicepresident dat de beslissingen van Castillo ongrondwettelijk waren. De Verenigde Staten drongen er bij hem op aan zijn besluiten terug te draaien. Nu het parlement voor zijn afzetting heeft gestemd en hij door de politie is afgevoerd, is het de bedoeling dat vicepresident Boluarte het roer tijdelijk overneemt.

Er is al sinds 2016 grote politieke onrust in Peru. Zo had het Zuid-Amerikaanse land in 2020 zelfs drie verschillende presidenten in slechts vijf dagen tijd.