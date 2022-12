Omstreden kolenmijn in het Britse Cumbria mag er komen

De Britse regering heeft toestemming gegeven voor de eerste nieuwe kolenmijn in het Verenigd Koninkrijk in dertig jaar, meldt de BBC. Het mijnbouwproject bij de plaats Whitehaven in de streek Cumbria is omstreden vanwege de impact op het klimaat en de afnemende vraag naar kolen. Maar voorstanders wijzen op de banen die de nieuwe kolenmijn met zich meebrengt en het feit dat er minder kolen geïmporteerd hoeven te worden voor de Britse staalindustrie als de mijn eenmaal in bedrijf is.

De definitieve goedkeuring van het project was uitgesteld in aanloop naar de klimaattop in Glasgow vorig jaar, omdat het Verenigd Koninkrijk er als organisator van die top door in verlegenheid was gebracht. Volgens het klimaatcomité UKCCC, dat adviezen uitbrengt aan de Britse regering, zal 85 procent van de kolen voor de export bedoeld zijn en zou toestemming „de leidende rol van het Verenigd Koninkrijk op het gebied van klimaatverandering ondergraven”.

Na verdere bestudering van de plannen zegt verantwoordelijk minister Michael Gove dat er momenteel wel degelijk „een Britse en Europese markt is voor kolen” en dat de CO2-uitstoot gering zal zijn. Met zijn goedkeuring is de weg vrijgemaakt voor een investering van 165 miljoen pond (192 miljoen euro). Het project levert naar schatting zo’n vijfhonderd banen op.

Volgens The Guardian zal er jaarlijks zo’n 2,8 miljoen ton aan coking coal worden gewonnen en brengt dat een uitstoot van zo’n 400.000 ton aan broeikasgassen per jaar met zich mee. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 200.000 extra auto’s op de weg.