OM opent strafrechtelijk onderzoek naar Rabobank vanwege falend antiwitwasbeleid

Het Openbaar Ministerie opent een strafrechtelijk onderzoek naar de Rabobank. De bank zou tekortschieten in zijn „rol als poortwachter” in het „bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering”. Dat maakte het OM woensdagavond bekend, zonder verdere mededelingen te doen over het onderzoek.

De aanleiding van het onderzoek is een melding van De Nederlandsche Bank (DNB), die het witwasbeleid van veel Nederlandse banken, waaronder de Rabobank, de afgelopen jaren onderzocht. De top van de Rabobank weet al sinds 2014 dat zijn witwasaanpak ondermaats is, bleek eerder uit onderzoek van NRC.

In februari van 2021 legde DNB al een dwangsom op van een half miljoen euro aan de Rabobank vanwege zijn falende toezicht. Daarmee was de zaak niet afgerond, bleek in november 2021 toen DNB nog een onderzoek begon. Intussen lopen de preventiekosten voor de Rabobank op, terwijl de bank een verwoede poging doet aan de eisen van DNB te voldoen. In februari jongstleden begrootte Rabo een kwartmiljard euro extra voor de strijd tegen witwassen en werd een nieuwe directeur op het dossier gezet.

Rabobank is niet de enige Nederlandse bank die in de knel komt vanwege ondermaatse witwaspreventie. ABN Amro incasseerde vorig jaar een boete van 480 miljoen euro, ING trof in 2018 een schikking van 775 miljoen met justitie. Rabobank riskeert nu ook zo’n boete. De bank laat aan persbureau ANP weten volledig mee te werken aan het onderzoek.

De Europese Commissie kondigde dinsdag ook al aan een onderzoek te beginnen naar Rabobank. Volgens de Commissie heeft de Rabobank met de Deutsche Bank in het verleden geheime afspraken gemaakt over handel in staatsobligaties. Als uit het onderzoek blijkt dat de afspraken daadwerkelijk zijn gemaakt wachten beide banken torenhoge boetes.

