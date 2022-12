Nabestaanden Ivana Smit mogen doorgaan met rechtszaak tegen politie Maleisië

Nabestaanden van de in 2017 overleden Ivana Smit mogen doorgaan met de rechtszaak die zij hadden aangespannen tegen de politie in Maleisië. Dat meldt de advocaat van de familie, Sébas Diekstra, woensdag op Twitter. De familie van Smit had een civiele zaak aangespannen tegen de Maleisische minister van Binnenlandse Zaken, de politie in Kuala Lumpur en tegen de politie-inspecteur wegens nalatigheid in het onderzoek naar haar dood. Maleisische autoriteiten probeerden de zaak tegen te houden, maar met de uitspraak van het hof is dit niet gelukt.

Smit overleed op achttienjarige leeftijd na een val van een balkon van een appartementencomplex in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze was op de dag van haar dood, 7 december 2017, met een Amerikaans stel mee naar huis gegaan om te feesten. Daar is Smit volgens haar familie overleden aan een overdosis drugs. In haar bloed waren sporen van alcohol en hoge doseringen drugs teruggevonden. Nabestaanden denken dat het Amerikaanse stel haar lichaam over de rand van het balkon heeft gegooid nadat ze was overleden, maar de man en vrouw ontkennen betrokken te zijn bij haar dood. Het lichaam van Smit werd veertien verdiepingen onder het appartement van het stel gevonden op een ander balkon.

De Maleisische politie stelde al snel vast dat het een ongeluk was en dat Smit van het balkon was gevallen, maar dit weigerde haar familie te geloven. Haar lichaam werd voor een tweede autopsie overgevlogen naar Nederland, waarbij een patholoog vaststelde dat Smit letsel had dat niet bij de val van een balkon paste. Tijdens de gerechtelijke behandeling van de zaak in 2018 bleek dat de politie slordig had gehandeld in het onderzoek naar de dood van Smit. Zo waren forensisch onderzoekers pas begonnen met hun onderzoek in het appartement van het Amerikaanse stel, nadat de schoonmaakster in hun kamer had gedweild.

De Maleisische autoriteiten probeerden onder de zaak uit te komen en voerden aan dat ze juridische onschendbaarheid genieten, maar daar ging het hof niet mee akkoord. Inmiddels is de dood van Smit door justitie in Maleisië aangeduid als moordzaak. Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer het onderzoek naar haar dood en het proces tegen de politie verder gaan.

