Misplaatste gulheid: premier Morawiecki trekt WK-premie van Poolse voetballers in

De nationale vreugde over het relatieve succes van de Poolse voetbalploeg tijdens het WK in Qatar is binnen enkele dagen uitgelopen op een politieke rel. Het elftal overleefde onder aanvoering van Robert Lewandowski voor het eerst sinds 1986 de groepsfase en deed het – in Polen minstens zo belangrijk – beter dan buurland Duitsland. Na verlies (3-1) tegen regerend wereldkampioen Frankrijk in de achtste finale, kon de ploeg met opgeheven hoofd naar huis. En, zo leek het, met goedgevulde zakken.

Op een uitzwaaibijeenkomst voorafgaand aan het toernooi had de Poolse premier Mateusz Morawiecki de spelers een „behoorlijke beloning” van naar verluidt ten minste 30 miljoen zloty (6,4 miljoen euro) in het vooruitzicht gesteld als zij de tweede ronde zouden bereiken. Geen enorm bedrag om te verdelen over 26 goedbetaalde profvoetballers, maar blijkbaar genoeg om intern ruzie over te maken. Volgens Poolse media wilde Lewandowski, de rijkste van allemaal, niet dat bondcoach Czeslaw Michniewicz substantieel zou meedelen in de buit.

Maar de echte verliezer bleek premier Morawiecki, die na het uitlekken van zijn belofte door de oppositie, op sociale media én binnen zijn eigen PiS-partij werd gehekeld om de gulle gift uit de staatskas. Polen kampt met een recordinflatie van bijna 18 procent en veel burgers worstelen met hoge energiekosten en andere basale levensbehoeften. Met landelijke verkiezingen in het vooruitzicht volgend jaar is elke politieke blunder gevaarlijk.

Dinsdagochtend zei Morawiecki nog dat de bonus de spelers toekwam. Later op de dag opperde hij dat het belangrijk is om in topsport te investeren. En tegen het einde van de dag trok hij de hele gift in: „Uiteindelijk zal geen overheidsgeld gaan naar bonussen voor voetballers”, liet hij weten via Facebook.

Voor Morawiecki is het hopen dat zijn misplaatste gulheid met belastinggeld net zo snel vergeten wordt binnen Polen als de sportieve prestaties van het voetbalelftal daarbuiten.