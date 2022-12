Leger Nigeria voert geheim abortusprogramma uit onder duizenden vrouwen die eerder in handen waren van Boko Haram

Het Nigeriaanse leger laat sinds 2013 systematisch en in het geheim abortussen uitvoeren bij vrouwen die zwanger zijn gemaakt door strijders van de jihadistische organisatie Boko Haram. Dat blijkt uit een onderzoek van persbureau Reuters. Velen waren ontvoerd en verkracht door leden van de islamistische terreurgroep. Nigeriaanse regeringssoldaten beëindigden de zwangerschap bij zeker tienduizend vrouwen en meisjes.

Reuters sprak met tientallen getuigen, onder wie 33 slachtoffers, een aantal zorgmedewerkers, militairen en beveiligers. Zo hoorden zij dat vrouwen die niet meewerkten aan de abortus werden geslagen, onder schot werden gehouden of gedrogeerd. Andere vrouwen kregen een injectie of pil, zonder dat hun werd verteld dat die een miskraam zou opwekken. Sommige vrouwen wisten zelf nog niet dat zij zwanger waren. Bij hen werd een zwangersschapstest afgenomen. Viel die positief uit, dan werd de zwangerschap direct beëindigd.

Sommige vrouwen vertelden de journalisten van Reuters dat zij plotseling enorme buikpijn kregen en bloed verloren. Een aantal bronnen zegt vrouwen tijdens of na een abortus te hebben zien sterven. Sommigen van hen hebben de vrouwen zelf begraven.

‘Voor eigen bestwil’

Militairen en hulpverleners die Reuters sprak vertelden dat de abortussen bedoeld waren om te voorkomen dat er nieuwe „opstandige” strijders werden geboren. Daarnaast zou het voor het ‘eigen bestwil’ van de vrouwen zijn: ze zouden met de nek worden aangekeken als zij een kind van een terrorist zouden krijgen.

De operatie is grootschalig opgezet, concludeert Reuters. Er reden geregeld konvooien met zwangere vrouwen onder bewaking naar kazernes of ziekenhuizen om de operaties uit te voeren. Dat dit in het geheim gebeurde, maakt het onmogelijk om achter het daadwerkelijk aantal slachtoffers te komen. Het persbureau verwacht dat het daadwerkelijke aantal vrouwen dat een abortus kreeg nog hoger ligt dan zijn eigen schatting.

De Nigeriaanse autoriteiten ontkennen de resultaten van het onderzoek. Zij stellen dat het onmogelijk is om een grootschalige operatie zoals Reuters beschrijft te verbergen voor alle internationale en lokale hulporganisaties die aanwezig zijn in het noordoosten van Nigeria. Abortus is illegaal in het West-Afrikaanse land, behalve als het noodzakelijk is om het leven van de moeder te redden.

Terreurgroep Boko Haram is vooral actief in het noordoosten van Nigeria waar het geregeld dodelijke aanslagen pleegt. De groep is onder meer berucht door de ontvoering van bijna driehonderd meisjes van een school in de stad Chibok.