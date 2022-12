We weten het al jaren: landen als Iran, Turkije, China, Rusland en Marokko controleren of hun onderdanen in Europa die landen en hun regeringen niet beledigen. Gevluchte Oeigoeren voelen zich in Nederland daarom niet veilig. Vluchtelingen onder druk zetten of hun familie in China vervolgen zijn bekende streken van het Chinese bewind.

Afgelopen maand werd bekend dat in diverse Europese landen, waaronder Nederland, Chinese politiebureaus actief zijn. Niet alleen Oeigoeren, maar alle Chinezen moeten uitkijken als ze zich kritisch uitlaten over de Chinese overheid. Ook vanuit de Iraanse ambassade blijken berichten, op Instagram bijvoorbeeld, te worden bekeken. Bij demonstraties worden Nederlandse Iraniërs gefilmd; wie zich tegen het regime uitspreekt wordt in de gaten gehouden.

Turkije kan er ook wat van. Na een schietpartij in 2019 in Utrecht kondigden Turkse inlichtingendiensten aan te onderzoeken of de Nederlands-Turkse dader een terroristisch motief had. Een aantal jaren eerder werd al bericht over kliklijnen waar Nederlandse Turken elkaar konden aangeven als ze zich kritisch uitlieten.

Directe intimidatie van burgers in Nederland is één ding. Maar er gebeurt veel meer. De meeste lange armen van autoritaire regimes in Nederland functioneren subtieler. Ik juich het toe als Nederlanders Turks of Arabisch leren. Mijn eigen man en dochter doen het bijvoorbeeld. Maar ik zie tegelijk hoe de regimes in Turkije en Arabische landen via taalonderwijs invloed en controle proberen uit te oefenen.

Waarom zijn er geen actiegroepen à la Urgenda die procederen om onze rechtsstaat te verdedigen?

Tot drie jaar geleden volgde mijn dochter Turkse les op een zaterdagschool in het centrum van Amsterdam. Een leuk en vrijzinnig schooltje, maar wel een die gesubsidieerd werd vanuit Turkije. En dat sijpelde door in de lessen: kinderen kregen mee hoe ze zich konden gedragen tijdens (religieuze) feestdagen en lazen chauvinistische teksten. Toen ik daarover klaagde, was de reactie dat dat er nou eenmaal bij hoorde. Ik heb het leuke schooltje verruild voor privélessen.

Van een vriendin hoorde ik wat er op weekendscholen met een religieuze signatuur (bijvoorbeeld bij moskeeën) werd bijgebracht. De meisjes kregen bij hun taalles te horen dat ze daar niet langer met jongens mochten praten of spelen zodra ze gingen menstrueren.

Bij lessen Turkse taal en cultuur in Nederland is vaak de Turkse religieuze overheidsorganisatie Diyanet betrokken. Dat gebeurt in redelijke openheid. De lange arm van sommige andere landen functioneert indirecter, en is daardoor over het algemeen minder zichtbaar: via – soms indirecte – financiering.

Saoedi-Arabië en andere Golfstaten pakken het doorgaans op die manier aan. Hoewel in Nederland weinig mensen uit de Golfstaten of Saoedi-Arabië wonen, probeert die regio hier invloed uit te oefenen op immigranten met een Arabische achtergrond, bijvoorbeeld via financiering van moskeeën. Bekend is het verhaal van de As-Soennah-moskee in Den Haag waar in 2018 in preken bleek te worden gepleit voor vrouwensteniging en vrouwenbesnijdenis. De moskee werd mede gefinancierd door Koeweit.

We hebben in Nederland onvoldoende grip op de vele subtiele en minder subtiele lange armen van buitenlandse autocraten. Moskeefinanciering uit het buitenland aan banden leggen blijkt bijvoorbeeld niet goed mogelijk. En als wij het verbieden kan via een ander EU-land geld uit Koeweit, Qatar of Saoedi-Arabië ons land nog steeds binnenstromen.

Zolang tegenhouden van invloed en indoctrinatie door foute regimes in Nederland met bestaande wetgeving juridisch moeilijk is, is goed in de gaten houden second best. Prima initiatief dus van minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) om te kijken of er ook mogelijkheden zijn om in te grijpen op weekendscholen als er signalen van misstanden zijn. Maar een structurele oplossing is er nog niet.

Het rare is dat Wiersma weinig medestanders heeft. Je zou van progressieve organisaties verwachten dat ze verspreiding van anti-lhbtqi- en vrouwonderdrukkend gedachtegoed steunen. Waarom zijn er in Nederland geen activistische groepen à la Urgenda (klimaat) of Mobilisation for the environment (stikstof) die tot aan de hoogste rechter doorprocederen om onze rechtsstaat en fundamentele mensenrechten zoals gelijkheid van man vrouw te verdedigen?

Nederland moet wakker worden en de bestrijding van de ondermijnende invloed van foute regimes op eigen bodem realistischer en actiever bestrijden. Wat kunnen we wel? Hebben we de EU nodig? Met welke eventuele wetswijzigingen kunnen we intimidatie en financiering beter aanpakken?

Aylin Bilic is headhunter en publicist.