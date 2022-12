Kansspelautoriteit grijpt in bij illegale gokreclames tijdens WK

De Kansspelautoriteit heeft grote Nederlandse gokbedrijven op de vingers getikt voor illegale gokreclames op gratis spelletjeswebsites, waar bijvoorbeeld WK-pools kunnen worden ingevuld. Na dreiging met boetes werden de advertenties teruggetrokken. Dat bevestigt de toezichthouder woensdag aan NRC na berichtgeving van de NOS.

De reclames op de gratis websites zouden aanzetten tot verslavend gokgedrag. Door blootgesteld te worden aan deze reclames zouden met name jongeren in de verleiding kunnen komen om vervolgens tegen betaling te wedden. Dat is in strijd met de regelgeving. De advertenties zouden zich voornamelijk richten op jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Toezichthouder de Kansspelautoriteit stelde gokbedrijven een ultimatum en eiste dat de reclames binnen 24 uur zouden verdwijnen.

De NOS meldt dat het onder meer om het staatsbedrijf Nederlandse Loterij en Betcity gaat. Zij maakten onder meer wekenlang reclame op Scorito, een van de grootste aanbieders van gratis online WK-voetbalpooltjes. De desbetreffende gokbedrijven waren woensdag niet bereikbaar voor commentaar, maar zeiden tegen de NOS naar eigen zeggen niet te weten dat de betreffende reclames verboden waren. De Kansspelautoriteit wil zelf geen namen noemen van overtreders.

Geen boetes

Volgens een woordvoerder houdt de Kansspelautoriteit rondom sportevenementen zoals het WK voetbal de activiteiten van gokbedrijven nadrukkelijker in de gaten. Tijdens deze periodes zouden zij hun kans zien om nieuwe en vooral jongere klanten aan zich te binden. Nadat met boetes werd gedreigd, schrapten de benaderde gokbedrijven de reclamecampagnes meteen. Boetes werden niet uitgedeeld.

De legale gokmarkt werd vorig jaar in Nederland geopend. De acties van de toezichthouder passen in een trend om strenger op te treden tegen gokreclames. Momenteel wordt gewerkt aan een verbod op ongerichte reclame, dat zijn advertenties die geen onderscheid maakt tussen jongeren en volwassenen. Eerder werden rolmodellen als oud-voetballers al geweerd uit gokreclames.

