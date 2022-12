Italiaanse drugscrimineel Raffaele Imperiale werkt samen met Italiaanse justitie

De Italiaanse drugsbaron Raffaele Imperiale heeft ervoor gekozen informatie te delen met justitie, melden Italiaanse media dinsdag. Hij wordt beschouwd als één van de invloedrijkste criminelen ter wereld. De 48-jarige Imperiale werd vorig jaar gearresteerd in Dubai en zit momenteel vast in een Italiaanse gevangenis. Ook zijn handlanger Bruno Carbone zou een verklaring hebben afgelegd. Italiaanse media noemen de keuze, die de criminelen mogelijk strafvermindering oplevert, „een schok voor de Camorra (de Napolitaanse maffia, red.)”.

De „koning van de drugswereld”, aldus Italiaanse media, werkte samen met criminelen over de hele wereld. Onder hen de Nederlandse topcrimineel Ridouan Taghi, die vastzit in de gevangenis in Vught. Imperiale’s carrière in de drugshandel begon in Amsterdam, waar hij onder andere coffeeshops bezat. In 2016 werden in zijn villa in Italië twee schilderijen van Vincent van Gogh teruggevonden. De werken waren veertien jaar eerder gestolen uit het Van Gogh Museum. Vanwege zijn nauwe banden met Nederlandse criminelen zou Justitie in Nederland ook baat kunnen hebben bij zijn informatie.

In 2018 werd Imperiale in Italië veroordeeld tot acht jaar celstraf voor drugshandel en witwassen. Tot opsluiting kwam het niet. Imperiale hield zich op in de Verenigde Arabische Emiraten, dat geen uitleveringsverdrag heeft met zijn thuisland. Na lange onderhandelingen werd hij daar eerder dit jaar alsnog opgepakt en uitgeleverd aan Italië.