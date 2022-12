Italiaanse drugsbroker Raffaele Imperiale kan heel wat lui aan de galg praten

Jarenlang leefde de Napolitaanse gangster Raffaele Imperiale (48) een rijkeluisleven in Dubai, ver weg van justitie in zijn vaderland Italië, waar hij bij verstek wegens drugshandel werd veroordeeld. Geruime tijd was hij een van de beruchtste Italiaanse voortvluchtigen. Maar aan valse paspoorten, vliegtuigen en voor hem gereserveerde auto’s had Imperiale geen gebrek. Dat deed in Italië het sterke vermoeden rijzen dat hij een vorm van bescherming genoot.

Onder meer daarover zal justitie in Italië hem aan de tand willen voelen. Sinds maart zit Imperiale immers in een Italiaanse cel, na zijn uitlevering vanuit Dubai, waar hij in augustus 2021 werd gearresteerd. Dat Imperiale is begonnen met praten – er zijn al vier processen-verbaal met zijn verklaringen opgesteld, waarvan nog geen woord is gelekt – doet vermoedelijk veel criminelen flink zweten. Niet alleen bij maffiaclans in Zuid-Italië, voor wie Imperiale optrad als drugsmakelaar tegenover de kartels in Zuid-Amerika, maar zeker ook in de sterk verweven drugsmilieus van Nederland en Vlaanderen.

Imperiale legde de basis voor zijn misdaadimperium in Amsterdam. Hij stond in nauw contact met Ridouan Taghi, die opgesloten zit in de Extra Beveiligde Inrichting van Vught. Ondanks die zware beveiliging wist Taghi in november 2020 toch een cryptobericht naar Imperiale te versturen. Volgens justitie in Nederland vormden de twee mannen een crimineel netwerk, samen met Richard R., alias ‘Rico de Chileen’.

Schilderijen van Van Gogh

De criminele carrière van Imperiale omspant bijna twee decennia, wat hem in staat stelt om heel wat andere criminelen aan de galg te praten.

In Nederland staat Imperiale ook bekend als de drugsbaron van de gestolen Van Goghs. In 2002 werden twee schilderijen van Vincent van Gogh gestolen in Amsterdam. In 2016 zou een handlanger van Imperiale, die toen nog in Dubai verbleef, de Italiaanse onderzoekers naar de twee schilderijen loodsen, in een huis in de Zuid-Italiaanse badplaats Castellammare di Stabia, nabij Napels. Imperiale gebruikte de kunstwerken om voor zichzelf verzachtende omstandigheden te bedingen, door te tonen dat hij met justitie meewerkt als hij daar zelf ook beter van wordt.

„De allerbelangrijkste informatie die hij kan geven, is van financiële aard”, zegt Leandro Del Gaudio, misdaadjournalist bij de Napolitaanse krant Il Mattino, en auteur van verschillende boeken over de georganiseerde misdaad in Zuid-Italië. „Hij kan de onderzoekers uitleggen hoe de geldstromen tussen continenten vloeien, hoe de cocaïne wordt vervoerd, hoe het geld wordt witgewassen, én hoe de drugsnetwerken in Nederland en Vlaanderen opereren.”

Justitie in Italië beschouwt Imperiale dan ook als heel wat meer dan een ‘gewone’ broker, of manager van de drugssmokkel. „Hij is in de eerste plaats natuurlijk wel een broker”, zegt Del Gaudio, „maar iemand die tonnen coke vervoert en aanzienlijke geldstromen beheert, moet in Italië per definitie nauw samenwerken met de clans van de camorra in Napels en de Calabrese ’ndrangheta.”

Praten is levensgevaarlijk. „Maar hij zal de risico’s hebben afgewogen”, zegt de Napolitaanse onderzoeksjournalist. „Zijn gezin verblijft ver weg van Italië, en hijzelf riskeert tot een kwart eeuw cel.”