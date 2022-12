In opspraak geraakte publieke figuren boeien Nederlandse Google-gebruiker het meest

Will Smith, Matthijs van Nieuwkerk en Marc Overmars: het zijn namen die het voorbije jaar vaak over het toetsenbord gingen bij Nederlanders. Publieke figuren die in opspraak zijn geraakt, domineerden de zoekbalken van Google. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van zoektermen dat de zoekmachine woensdag heeft gepubliceerd.

Het meest nieuwsgierig waren Nederlandse Google-gebruikers naar de misstanden bij The Voice of Holland. Zoekers waren onder andere geïnteresseerd in Jeroen Rietbergen en Ali B, twee prominente figuren in de zaak rond de misstanden achter de schermen van The Voice. Ook over een van de vermeende slachtoffers en het online programma BOOS, dat het nieuws bracht, wilden internetgebruikers meer weten.

Daarnaast kwamen bekende Nederlanders zoals Lil’ Kleine, Glennis Grace, Marc Overmars, Johan Derksen en Matthijs van Nieuwkerk vaker voor in de zoekdata. Ook de akkefietjes rond buitenlandse sterren Johnny Depp, Amber Heard en Will Smith konden Nederlanders boeien. Verder hielden ook de oorlog in Oekraïne en het coronavirus gebruikers bezig. ‘Oekraïne’, ‘Vladimir Poetin’ en ‘testen voor toegang’ waren veelgezochte zoekopdrachten.

‘Wat is 4G?’

Voor het jaarlijkse overzicht gebruikte Google niet de zoektermen waar het meest naar werd gezocht. Wel onderzocht het bedrijf bij welke termen de grootste verandering te zien was in het aantal zoekopdrachten.

Uit de gegevens blijkt verder dat Google gebruikers ook verschillende trivialere zaken bijleert. Veel Nederlanders zochten antwoord op vragen als ‘Wat is Salmonella?’, ‘Wat is 4G?’ en ‘Wat is een hermafrodiet?’.

