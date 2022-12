Hoe de excuses voor het slavernijverleden dreigen te mislukken

Morgen praten in het Catshuis verschillende organisaties met Mark Rutte over de excuses die Nederland van plan is aan te bieden voor het slavernijverleden. Eerder lekte uit dat dit op 19 december gebeurt, wat voor veel verwarring en onrust zorgt. Of de excuses op deze manier geaccepteerd worden is dan ook nog maar de vraag - vertelt correspondent Nina Jurna.

