Het is een raadsel waar de zevenmijlslaarzen ineens vandaan kwamen

Sprookjes lijken meer op elkaar dan leuk is. Zelfs wie alleen het handjevol van de canon doorwerkt zal opmerken dat de strekking van Grimms Hänsel und Gretel volkomen identiek is aan die van Perraults Petit Poucet, dat is Klein Duimpje: arm gezin kan de kinderen niet meer onderhouden en besluit ze in het bos achter te laten. De eerste poging mislukt door een list van de kinderen, de tweede slaagt. De kinderen maken veel mee, worden bijna opgevreten, maar keren toch heelhuids terug bij de ouders.

Nog pijnlijker worden de overeenkomsten als je alle sprookjes achter elkaar leest, wat niemand kan worden aangeraden. In het ene verhaal moet er soep worden gekookt van het hart en de longen van een aardig meisje, in het volgende zijn hart en lever, hart en tong of tong en ogen de gewenste ingrediënten. Niet te tellen is het aantal keren dat een meisje haar hoofd net niet krijgt afgehakt of afgesneden, doordat ze op tijd in een ander bed ging liggen of iets anders verstandigs deed. Gebrek aan fantasie is de grondtoon in de volksverhalen.

Hänsel und Gretel en Petic Poucet waren niet de enigen die op het idee kwamen een spoor uit te zetten van steentjes en broodkruimels. De bloeddorstige roverbruidegom uit ‘Der Räuberbräutigam’ gebruikte as om zijn bruidje de juiste route te wijzen, het kind zelf koos erwten en linzen om de weg terug te vinden. Die woeien niet weg en kwamen zelfs tot ontkieming. Als de koning uit ‘Das blaue Licht’ wil weten waar zijn dochtertje ’s nachts naartoe wordt gebracht (naar de ontslagen soldaat) voorziet hij haar van erwten in een zak waarin een gat is gesneden. De dochters van de veeleisende houthakker die zijn twaalfuurtje in het bos bezorgd wil hebben (‘Das Waldhaus’) kregen de weg gewezen met gerstekorrels, linzen en erwten. Ook dat werkte niet.

Peuter op een eiland vol menseneters

En dat was alleen nog maar Grimm. Afgelopen week is voor de aardigheid eens gekeken hoe wijdverbreid het gebruik van zevenmijlslaarzen was. De overzichtjes van Wikipedia dienden als uitgangspunt. Het vroegst vinden we de zevenmijlslaarzen genoemd bij – alweer – Klein Duimpje van Charles Perrault die het sprookje in 1697 opnam in de Verhalen van Moeder de Gans. Eerder vermeldingen waren niet te vinden. Wel bleek opeens dat in Perraults ‘De schone slaapster in het bos’ ook al zevenmijlslaarzen voorkomen: bottes de sept lieues. De goede fee wordt opgehaald door een dwerg in zulke laarzen. Volkomen nieuw waren de zevenmijlslaarzen die opdoken in het sprookje ‘L’oranger et l’abeille’ van Madame d’Aulnoy. De heldin van het verhaal belandt als peuter op een eiland vol ogres – menseneters – en moet met zo’n ogre trouwen maar ontmoet net op tijd haar neef die veel leuker is. Als de twee er op een kameel vandoor gaan zet de ogre-bruidegom in zevenmijlslaarzen de achtervolging in. Het verhaal is óók uit 1697 zodat opeens onduidelijk is wie al eerste met de laarzen op de proppen kwam.

Dat het verhaal aansloeg blijkt uit de eenakter die toneelschrijver Jaques-Philippe d’Orneval er in 1720 van maakte. Bij hem is het Arlequin die aanspoelt op een eiland vol ogres. In 1735 figuren de zevenmijlslaarzen in gefantaseerde reisverhalen van ‘de jezuiet’ Guillaume-Hyacinthe Bougeant.

De sprookjes van Perrault werden op den duur vertaald en na 1740 vind je de zevenmijlslaarzen in heel Europa als seven-league boots, Siebenmeilenstiefel, stivali lunghi sette leghe of botas de siete leguas. Ook trouwens ver buiten het sprookjesrepertoire. Nederland ontving zijn laarzen in de eerste vertaling van Moeder de Gans als ‘laerzen van zeven Mylen’ (1747).

Veel meer dan een mijl

Rond 1800 waren de laarzen zo bekend dat Jacob en Wilhelm Grimm ze in hun verzameling sprookjes (1812) kortweg Meilenstiefel noemen. Ze komen te pas in ‘Der Okerlo’ en ‘Der liebste Roland’. ‘Der Okerlo’ is een kopie van ‘L’oranger’ van d’Aulnoy. In latere drukken nemen de Grimms alsnog de moeite om uit te leggen dat je in je Meilenstiefel ‘mit jedem Schritt eine Stunde’ kunt maken. Raar, want een uur gaans is ongeveer 5,5 km en dat is veel meer dan een mijl, zelfs de toenmalige mijl.

Waar die zevenmijlslaarzen in 1697 opeens vandaan kwamen is een raadsel. De gelijktijdige verschijning op twee plaatsen suggereert dat ze al bestonden in volksverhalen. Maar op internet schemert ook een andere verklaring. Het zou kunnen dat de laarzen die werden gedragen door de postiljons van Franse postkoetsen en diligences ‘bottes de sept lieues’ werden genoemd. Zeker is dat de Franse postiljons in de achttiende eeuw waren uitgerust met extreem zware laarzen, laarzen waarin behalve gekookt leer ook hout en ijzer waren verwerkt. Ze moesten voorkomen dat de postiljon verwondingen opliep als zijn been bekneld raakte tussen de disselboom en het paard waarop hij reed. In – Engelse – literatuur die Google Books aandraagt wordt geregeld verbazing uitgesproken over de reusachtige afmetingen van de Franse postiljonslaarzen. Het getal zeven zou kunnen verwijzen naar de gemiddelde afstand tussen de wisselplaatsen van de postkoetsen.

Net zo goed kunnen de postiljonslaarzen natuurlijk naar de sprookjeslaarzen zijn genoemd, dat is waar. ’t Is een overzichtelijke kwestie waarop eigenlijk wel antwoord mogelijk lijkt.

