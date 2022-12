De gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden. Dus worden er maatregelen bedacht om het tij te keren. Maar met de oplossingen die nu in de zorgakkoorden voorgesteld worden, gaat dat niet lukken. Radicaal out of the box denken is nodig, zoals: haal de verzekeraars uit het systeem en gebruik de gelden die daardoor vrijkomen voor meer handen aan het bed.

Marjolein Smidt is hoogleraar oncologische chirurgie (Maastricht UMC+) en Mathieu Weggeman is emeritus hoogleraar organisatiekunde (TUe).

De problemen in de organisatie en financiering van de gezondheidszorg zijn momenteel zó groot, dat die niet meer binnen het bestaande systeem opgelost kunnen worden. Dat zorgstelsel zoals het nu is heeft goed gewerkt, we hebben er uit gehaald wat er in zit, maar het is aan het eind van zijn levenscyclus.

De laatste stuiptrekking binnen het zwaar verouderde systeem is het Integraal Zorgakkoord. De titel van het akkoord is: ‘Samen werken aan gezonde zorg’. Zeker waar, maar oud nieuws, toch? Naast betere samenwerking moet de eerstelijnszorg sterker worden en moet er meer worden ingezet op preventie. Natuurlijk! Het is alleen al tien keer voorgesteld en er is bar weinig van terechtgekomen.

En nu dus maar voor elfde keer, wéér zonder de inrichting en besturing van het stelsel aan te passen. Daarom gaat het ook nu weer niet lukken. Het is als het herschikken van de dekstoelen op de Titanic. Wat we nodig hebben, is een radicale transformatie van het zorgstelsel.

Doktertje spelen

Simpel gezegd is het huidige zorgsysteem gebaseerd op transacties in de driehoek zorgverlener-verzekeraar-patiënt, waarbij die transacties tegelijkertijd onderhevig zijn aan marktwerking en aan gedetailleerde bureaucratische planning & control. Dat maakt het stelsel inherent instabiel en het nodigt uit tot marchanderen.

De radicale verandering die we voorstellen is van die driehoek een rechte lijn te maken door de zorgverzekeraars uit het systeem te halen. Dat alleen al levert een gigantische besparing op. Voor de totale loonsom van alle mensen die werken bij de zorgverzekeraars kunnen heel veel huisartsen, jeugdzorgspecialisten, verpleegkundigen en medisch specialisten aangesteld worden. Het grootste deel van de medewerkers bij de zorgverzekeraars bestaat immers uit ‘indirecten’ die betaald worden uit de zorgpremies die de burgers afdragen en uit de winsten die de verzekeraars daarmee maken. Zij voegen nauwelijks waarde toe aan het primaire zorgproces. Ze schuiven met A4’tjes en spelen ‘doktertje’ met al hun medische procedures en voorschriften; zo vergoedt verzekeraar VGZ sinds kort het anticonceptiemiddel Mirena niet meer en schrijft in plaats daarvan Levosert voor, zonder de betrokken huisartsen te raadplegen.

Meteen al roepen dat het niet kan, is dom. Natuurlijk kost de ‘uitkoop’ van verzekeraars veel geld; nationaliseren kan ook

In bedrijfstermen hebben we in de huidige zorgketen te maken met een immense overhead die de integrale kostprijs van zorgdiensten enorm opdrijft. En die overhead vergroot ook nog de overhead in de gezondheidszorginstellingen. Die zijn verplicht allerlei kwaliteitsindicatoren aan te leveren, over tarieven te onderhandelen, en audits te ondergaan. Anders wordt er geen zorg afgenomen.

Papierwinkel

Het zorgstelsel radicaal herinrichten zonder zorgverzekeraars kan door in hun plaats een Nationaal Administratiekantoor Zorg op te richten dat de papierwinkel op zich neemt. Dat gaat ons veel opleveren: 25 procent kostenbesparing en 25 procent meer tijd voor zorgverlening, want 25 procent minder bureaucratie.

Natuurlijk zijn deze percentages een slag in de lucht. Ze dienen als aanmoediging om deze radicale ingreep in het huidige piepende en krakende zorgstelsel serieus te gaan onderzoeken en het debat er over te starten. Meteen al roepen dat het niet kan, is dom. Natuurlijk kost de ‘uitkoop’ van de verzekeraars een vermogen, maar nationaliseren is ook een optie. Laten de ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit scenario nu eens goed, dus zonder vooringenomenheid, doordenken. Hoe zou het zorgsysteem er dan uitzien? Hoe zou het dan werken?

Marktwerking met zorgverzekeraars werkt in elk geval niet. Dat is nu zo langzamerhand wel duidelijk geworden. De hier bepleite systeeminnovatie waarbij de vakmensen het (weer) voor het zeggen hebben, leidt ten minste tot een dramatische kostenbesparing, tot een aanzienlijke vermindering van de bureaucratie en tot een stelsel dat inherent stabiel en toekomstbestendig is.

