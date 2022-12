Ergernis over blokkade van Bulgarije door Rutte neemt ook elders in EU toe

„Een goedkope opmerking die ons duur kan komen te staan.” CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch debatteerde woensdag met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD), maar hij sprak over een uitspraak van diens partijgenoot, premier Mark Rutte.

Tijdens zijn wekelijkse persconferentie had Rutte een toelichting gegeven over het besluit van het kabinet om deze donderdag in Brussel de toetreding van Bulgarije tot de Schengenzone te blokkeren. Nederland, zo zei Rutte, maakt zich zorgen over mogelijke corruptie langs de Turks-Bulgaarse grens – mogelijk straks de buitengrens van de EU.

„Kun je niet als er wel een grenshek staat met een 50-eurobiljet alsnog langs de grens komen?”, vroeg Rutte zich hardop af. In zowel Sofia als Brussel viel die opmerking slecht.

Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) zei maandag desgevraagd koeltjes dat vele onderzoeksmissies al hebben aangetoond dat de grensbewaking in Bulgarije op orde is. Vorige maand presenteerde Johansson al een zoveelste rapport van de Commissie waarin nogmaals werd benadrukt dat zowel Bulgarije als Roemenië klaar is voor toetreding tot de zone waarin vrij verkeer van personen en goederen is toegestaan.

Dwarsligger Nederland

De frustratie over de blokkade van de Schengenuitbreiding is in Brussel inmiddels aanzienlijk. Al in 2011 zette de Europese Commissie het licht op groen voor toetreding van de twee landen. EU-ambtenaren hekelen dat Nederland pretendeert alles volgens het boekje te willen doen, maar de uitkomsten van de opgestelde rapporten vervolgens niet accepteert.

Ook het feit dat Nederland weigerde mee te doen aan een onderzoeksmissie van de Commissie naar de landen in kwestie en niet veel later wel een eigen missie begon, viel slecht. Achter de schermen is bovendien te horen dat Nederland best een toontje lager mag zingen. Het kreeg juist deze week een kritisch evaluatierapport van de Commissie om de oren, waarin experts „serieuze tekortkomingen” constateren in de zeer terughoudende manier waarop Nederland visa verstrekt.

Zal de VVD haar verzet pas opgeven na de provinciale verkiezingen van maart?

De afgelopen week heeft Bulgarije intensief geprobeerd om Nederland alsnog om te krijgen. Een zware delegatie van drie Bulgaarse ministers sprak vorige week met de Tweede Kamer. De Bulgaarse president Rumen Radev belde met Rutte. Ook op de EU-Balkan-top in de Albanese hoofdstad Tirana, dinsdag, sprak Rutte met Bulgaarse vertegenwoordigers over de Nederlandse blokkade – zonder doorbraak.

Daar waar bij regeringspartijen CDA en D66 Europese solidariteit voorop staat, leeft bij de VVD vrees voor alles wat met migratie te maken heeft. Binnen de eigen achterban is er al enige tijd onrust over de hoge instroom van asielzoekers. Pas nadat Rutte de fractie persoonlijk had toegesproken stemde het VVD-smaldeel vorige maand in met de zogeheten ‘spreidingswet’ om asielopvang beter te verdelen.

En afgelopen oktober diende VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden een motie in waarin het kabinet werd opgeroepen tot uiterste strengheid over nieuwe Schengenlanden, niet alleen rond de grenscontrole, maar ook rond de staat van de rechtsstaat en de bestrijding van corruptie.

De motie haalde een Kamermeerderheid door steun van de rechterflank van de Kamer, waaronder de electorale concurrenten van de VVD als de PVV en JA21; coalitiegenoten CDA en D66 stemden tegen. „We hebben tegen het kabinet gezegd: bij twijfel niet oversteken”, zegt Van Wijngaarden. „Nederland is een bestemmingsland voor migranten, dus we moeten de grens niet open zetten voordat de georganiseerde misdaad en corruptie volledig de kop in zijn gedrukt.”

Verkiezingen op komst

Binnen de VVD leidt migratie tot hevige debatten, ziet Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt. Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. „De VVD lijkt de toetreding van Bulgarije te willen traineren, mogelijk uit politieke overwegingen”, analyseert Dassen.

Daarbij is het prettig voor het kabinet dat het onlangs rechts is ingehaald door Oostenrijk, dat inmiddels luid ageert tegen Schengentoetreding van zowel Bulgarije als Roemenië. Ook in Oostenrijk zijn de aantallen binnenkomende migranten onlangs gestegen en bondskanselier Karl Nehammer benadrukte dinsdag in Tirana dat uitbreiding „onmogelijk is als er geen maatregelen komen die het aantal migranten terugdringen”. Dit ‘nein’ uit Wenen zorgt er nu ook voor dat het besluit over Roemenië en Bulgarije deze donderdag helemaal van de agenda is gehaald en er alleen over Kroatië wordt gestemd.

Daarmee is de discussie niet over, want de rancune in Roemenië en Bulgarije groeit alleen maar. Er is een kans dat zij de kwestie graag willen bespreken tijdens een topontmoeting van Europese regeringsleiders volgende week. Dat moment komt waarschijnlijk te vroeg, maar VVD-bewindsman Van der Burg hield woensdag de deur naar Bulgaarse toetreding nadrukkelijk op een kier.

Zijn partijgenoot Van Wijngaarden doet dat ook. Tijdens het gesprek met de Bulgaarse delegatie is gebleken dat er nog verschillende wetten over corruptiebestrijding bij het parlement liggen. „We zullen zien”, zegt Van Wijngaarden. „We zeggen niet dat Bulgarije er nooit bij mag komen.”

Bulgarije Woedende reactie In Bulgarije is woedend gereageerd op de Nederlandse blokkade. De frustratie loopt extra hoog op nu het lijkt te worden uitgezonderd terwijl Kroatië, en misschien ook Roemenië, wel wordt toegelaten tot ‘Schengen’. Bulgaarse politici verwijten Nederland onheuse, binnenlandse motieven om strenger te zijn dan de Commissie. Sinds 2011 heeft Nederland steeds wisselende redenen opgevoerd voor het blokkeren van Bulgaarse toetreding. President Rumen Radev erkende wel dat er problemen zijn aan de grens met Turkije. De druk op de grensbewaking daar loopt op door de populariteit van de zogeheten ‘Balkanroute’ voor migranten. „Onlangs zijn drie Bulgaarse politieagenten gedood die de buitengrens beschermden. (...) In plaats van Europese solidariteit krijgt Bulgarije cynisme”, tweette Radev. De politieagenten kwamen om in confrontaties met migranten en mensensmokkelaars. In oktober zou de grenspolitie een Syrische vluchteling hebben neergeschoten, waarschijnlijk bij een illegale pushback van migranten, over de grens naar Turks grondgebied. Een praktijk die overigens ook onder de Kroatische grenspolitie gangbaar is. Dat Kroatië, dat later lid werd van de EU dan Bulgarije, voorrang krijgt is voor Sofia één ding. Maar dat mogelijk ook buurland Roemenië groen licht krijgt steekt. Bovendien brengt het een praktische complicatie met zich mee. Tot nu toe is altijd gedacht dat de twee landen – wanneer dan ook – samen bij Schengen zouden mogen en de nieuwe buitengrens dus de Bulgaarse zou zijn.