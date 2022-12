Deze actiefilm staat nooit stil

Een perfect nagemaakte Oude Kerk in een level van schietgamereeks Call of Duty; Makers Infinity Ward stuntte er goed mee dit jaar. De twee ‘Nederlandse’ gebieden in Modern Warfare 2 zijn echter in een ruk voorbij. Deze game houdt niet van stilstaan.

Nee, Modern Warfare 2 (2022) - niet te verwarren met inspirator Modern Warfare 2 (2009) - is vooral een goede actiefilm. Op het ene moment zwem je door de Amsterdamse grachten met werpmessen op zak, dan zit je als sluipschutter in de bosjes in Spanje, en daarna hang je ondersteboven uit een helikopter in Mexico. De CoD’s van de afgelopen jaren steken er nogal bleu bij af.

En het verhaal, ach, dat blijft quatsch. Infinity Ward grijpt een zak vol oude Call of Duty-helden die allemaal ongeveer één persoonlijkheidskenmerk hebben en gooit ze in een goedkope thriller. Je zou het bijna jammer vinden dat er zoveel geld wordt uitgegeven om de acteurs zo realistisch mogelijk in 3D op beeld te krijgen - de meeste persoonlijkheid perst Modern Warfare 2 uit de acteurs wanneer ze uit beeld tijdens het spel met elkaar kletsen. Leuk detail is dat je soms kan kiezen wáár het over gaat. Zo hoopt de game de rustige momenten te vullen met een druppeltje diepgang. Hilarisch zijn de momenten waarop een personage je er ongevraagd op attendeert dat je écht alleen op slechteriken schiet - nodig na enkele missies vol onschuldige burgers.

Het doet weinig af aan het vermaak. Spannend is bijvoorbeeld de missie waar je, zonder pistool, moet proberen om te ontsnappen uit een Spaans dorp. Je improviseert gaandeweg bommen en vallen en kan zo op verschillende manieren je vijand te lijf. Wel schiet zeker hier de moeilijkheidsgraad wat grillig omhoog.

Verder biedt Modern Warfare 2 de gebruikelijke multiplayer-schietpartijen, met fijn zwaar aanvoelende geweren en interessante opties waarbij je samen computergestuurde vijanden bevecht. Zoals de rest van deze game is het een sterke invulling van een bekend format.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Door: Infinity Ward Voor: pc, PlayStation ⅘, Xbox One/Series X|S 59,99 euro ●●●●●