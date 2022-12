China versoepelt coronamaatregelen in het hele land, isolatie in eigen huis toegestaan

De overheid in China gaat na een periode van protesten enkele coronamaatregelen versoepelen. Dat heeft de Chinese Nationale Gezondheidscommissie woensdag aangekondigd, melden internationale persbureaus. Onder meer een negatieve coronatest en een digitale gezondheidsverklaring zullen in het hele land niet langer vereist zijn, behalve op kwetsbare plaatsen zoals kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen en scholen.

Ook de schaal van lockdowns wordt verminderd: voortaan zullen alleen verdiepingen of gebouwen op slot gaan na een coronabesmetting, in plaats van de hele wijk. Daarnaast mogen mensen die positief testen voortaan thuis in isolatie, in plaats van in een van de quarantainefaciliteiten, die vaak overvol en onhygiënisch waren.

Hoewel verschillende Chinese steden de afgelopen weken al versoepelingen aanbrachten in hun coronabeleid, is dit de eerste keer dat de nationale coronamaatregelen worden versoepeld. De reeks versoepelingen lijkt een reactie te zijn op de periode van zeldzame protesten in China. Honderden mensen gingen de afgelopen weken in verschillende steden de straat op uit onvrede over de strenge regels.

Protesten

Directe aanleiding voor de protesten was een fatale woningbrand in de stad Ürümqi. Bij de brand kwamen tien mensen om het leven omdat de uitgang van hun flat was geblokkeerd. Hierdoor konden mensen niet ontsnappen en konden hulpdiensten niet naar binnen. De deuren waren geblokkeerd zodat bewoners niet naar buiten gingen tijdens quarantaine. Na de brand kondigden de Chinese autoriteiten aan dat gebouwen niet langer afgesloten mogen worden als er besmettingen zijn onder bewoners.

Ondanks de versoepelingen is China met het coronabeleid nog altijd een van de strengste landen ter wereld. Het strenge beleid, dat al ruim drie jaar van kracht is, heeft een flinke klap uitgedeeld aan onder meer de economie en (internationale) handel van het land.

Ook het Shanghai Disney Resort wordt binnenkort heropend, nadat bezoekers eind oktober positief hadden getest en het park gesloten werd. Het was toen de derde sluiting in een jaar tijd vanwege het coronavirus. In 2020 was het park enkele dagen gesloten en zaten er zo’n 30.000 mensen vast.